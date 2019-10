Burgdorf

Wegen eines technischen Defekts an einem Autoscooter in der Region Hannover sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Geländer des Fahrgeschäfts auf dem Burgdorfer Oktobermarkt stand am Freitag und am Samstag unter Strom, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst wurden zwei 13-Jährige und ein 50 Jahre alter Angehöriger des Betreibers leicht verletzt. Das Fahrgeschäft wurde daraufhin geschlossen und der Hauptstrom abgestellt. Die Feuerwehr stellte einen technischen Defekt fest, ein Elektriker sollte die Anlage überprüfen und den Fehler beheben.

Am nächsten Tag eröffnete das Fahrgeschäft wieder. Doch das Geländer stand erneut unter Strom, ein 13-Jähriger wurde durch einen Stromschlag leicht verletzt und kam in die Medizinische Hochschule Hannover. Der schriftliche Nachweis über die Reparatur der Elektrik war laut Polizei nicht hinreichend aussagekräftig und wurde sichergestellt. Das Geschäft wurde geschlossen und abgesperrt.

