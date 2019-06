Schonungen

Mit einem Baseballschläger hat ein Taxifahrer auf einen Fahrgast eingeschlagen. Das 22-jährige Opfer und ein 27-jähriger Freund hatten sich offenbar über den Fahrer beschwert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 24-Jährige sei bei der Fahrt am Sonntag in Schonungen (Landkreis Schweinfurt) deutlich zu schnell gefahren und habe währenddessen telefoniert. Trotz Bitten ließ er nicht davon ab, so die Polizei.

Am Zielort habe er einen Baseballschläger aus dem Kofferraum geholt und auf den 22-Jährigen eingeschlagen. Der Mann erlitt Prellungen an den Beinen. Sein Freund konnte die Auseinandersetzung beenden. Gegen den Fahrer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von RND/dpa