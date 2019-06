Downey

Robert Downey Jr. hat einer 17-Jährigen nach dem Verlust ihres Beines durch einen Haiangriff Mut zugesprochen. Der Schauspieler von „Iron Man“ veröffentlichte ein persönlich an die 17-Jährige gerichtetes Video auf Instagram, und sprach von „einer heldenhaften Geschichte der Widerstandsfähigkeit“.

Paige Winter war Anfang Juni in Atlantic Beach im US-Staat North Carolina wahrscheinlich von einem Bullenhai angegriffen worden. Sie trug ernsthafte Verletzungen an den Händen und am linken Bein davon.

Videonachricht von Robert Downey Jr. an 17-Jährige, die Haiangriff überlebte

Bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche bat der Vater des Mädchens Downey, ihr auf Instagram zu folgen, sie sei „wahrscheinlich sein größter Fan“. Downey sagte zu und bat Winter gleichzeitig, als Botschafterin seiner Initiative Footprint zu agieren, die mithilfe hoch entwickelter Technologie die Umwelt säubern soll.

„Du bist nicht alleine“, sagte der Schauspieler. „Aber nicht nur weil anderen Leute etwas ähnliches passiert ist, sondern auch wegen deines Interesses in Nachhaltigkeit und den Schutz unserer Ozeane und des Lebens im Meer.“

Mädchen will Haiangriff für etwas Gutes für die Umwelt nutzen

Nach dem Angriff hatte sich Winter für den Schutz von Ozeanen und Haien ausgesprochen. Sie nutzte den Hashtag #sharksarestillgoodpeople (Haie sind noch immer gute Leute) und sagte in einem Video, sie hoffe, dass sie ihren Unfall für etwas Gutes für die Umwelt nutzen könne.

Winter wurde mit Downeys Nachricht während eines Interviews in der ABC-Sendung „Good Morning America“ überrascht.

Von RND/dpa