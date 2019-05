Offenbach

Mit Gewittern und heftigen Schauern ist Tief „Axel“ am Montagabend über weite Teile Deutschlands gezogen. Vielerorts hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun - in Berlin rief sie zeitweise den Ausnahmezustand aus. Das bedeutet, dass Einsätze nach Wichtigkeit bearbeitet werden, nicht nach dem Eingehen der Notrufe. Insgesamt meldete die Feuerwehr 180 Wetter-Einsätze, darunter zwei Brände wegen Blitzeinschlägen.

Am Flughafen Tegel wurde die Abfertigung kurz unterbrochen, auf dem Flughafen Schönefeld kam es wegen des Gewitters zu Verzögerungen.

Überflutungen und Brände nach Blitzeinschlägen

Auf der Insel Usedom ist nach einem Blitzeinschlag ein Haus in Brand geraten. Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot stundenlang gegen die Flammen. Das Haus mit Reetdach brannte bis auf die Grundmauern ab. Der Bewohner konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Auch in Gleichen in Niedersachsen hatte die Feuerwehr viel zu tun: Wegen der starken Regenfälle ist ein Supermarkt überschwemmt worden. Lager- und Verkaufräume standen am Abend unter Wasser. Die Feuerwehr versuchte, das überflutete Geschäft von den Regenmassen zu befreien.

In Hessen musste die Autobahn 4 zwischen Herleshausen und Gerstungen (Thüringen) einer Richtung wegen überfluteter Fahrbahn gesperrt werden, wie die Polizei Fulda mitteilte. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar. In mehreren hessischen Gemeinden standen am Montag Straßen unter Wasser.

Leichte Hochwasser-Entwarnung

Für die thüringischen Landeshauptstadt Erfurt gab die Feuerwehr am Abend leichte Entwarnung. Zunächst waren für den Fluss Gera teils Durchflussmengen wie beim Hochwasser 2013 erwartet worden. Etwas südlicher, im Ilm-Kreis liefen mehrere Keller, Turnhallen und ein Jugendclub voll.

Auch im Grenzgebiet von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus. Teils sehr starke Niederschläge könnten bei Göttingen und Bielefeld, Minden, Paderborn und Höxter örtlich Bäume entwurzeln und Keller überfluten lassen. Für den Raum Hannover etwa gilt die Warnung bis Dienstag, 12 Uhr.

„Brisante Dauerregenlage“: Warnstufe 5 im Süden Deutschlands

Die DWD-Meteorologen erwarteten auch in der Nacht heftige Regenfälle von Südniedersachsen über Osthessen, Westthüringen, Baden-Württemberg bis nach Bayern. Es deute sich eine „brisante Dauerregenlage“ an. Für das Allgäu und Oberbayern wurden Amtliche Warnungen der Stufe 5 ausgesprochen. Der „extrem ergiebige Dauerregen“ kann zu Hochwasser an Bächen und Flüssen und überfluteten Straßen führen. Schneeschmelze könnte die Lage noch verschärfen.

In Plaue in Thringen stehen die Gleise des Bahnhofs unter Wasser. Quelle: Martin Wichmann/dpa

Bis Mittwoch könnten bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter niedergehen, im Allgäu sogar mehr als 100 und bis zu 180 Liter. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Niederschlagsmenge für ganz Mai liege in Frankfurt bei etwa 84 Liter Regen pro Quadratmeter, sagte ein Meteorologe. Die Hochwasser-Warnungen gelten für mehrere bayerische Landkreisen - darunter Mühldorf am Inn, Unter- und Ostallgäu sowie Passau und Bad Kissingen.

Schwere Gewitter vorhergesagt

Sorge auch in Baden-Württemberg: Unter anderem im Schwarzwald sowie im Umfeld der Schwäbischen Alb dürften bis Mittwoch Niederschläge von teils 80 bis 100 Liter pro Quadratmeter niedergehen, so der DWD.

Der DWD erwartete zunächst auch noch einige teils schwere Gewitter. Bei Höchstwerten zwischen 13 und 20 Grad regnet es am Dienstag viel, besonders im Süden droht Starkregen. Im Osten sind mit Sonne bis zu 24 Grad drin. Am Mittwoch drohen in der Osthälfte und an den Alpen noch einige Schauer und einzelne Gewitter. Sonst ist es häufig trocken bei 14 bis 22 Grad. Am Donnerstag soll dann ein Zwischenhoch vorerst für Entspannung sorgen - aber: „Eine stabile Hochdruckwetterlage ist derzeit noch nicht in Sicht.“

Von RND/dpa