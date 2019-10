Hannover

In Niedersachsen ist ein toter Wolf entdeckt worden. Nach Einschätzung des zuständigen Wolfsberaters sieht es nach einem illegalen Abschuss aus. "So etwas ist nicht akzeptabel und kritisieren wir scharf", sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Hannover am Mittwochabend.

Über den Fund nahe der Gemeinde Dörverden hatte zunächst die "Kreiszeitung" berichtet. Der Fundort liege im Randgebiet des Rodewalder Rudels, sagte die Ministeriumssprecherin. Anfang des Jahres hatte das Land eine Abschussgenehmigung für den Leitwolf dieses Rudels erteilt, weil er wolfssichere Zäune überwunden hatte. Die Suche blieb bislang ergebnislos.

DNA-Untersuchung in Auftrag gegeben

Der tote Wolf soll am Donnerstag zur DNA-Untersuchung in das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht werden. Wegen des Verdachts eines illegalen Abschusses werde eine Analyse im Schnellverfahren gemacht, sagte die Sprecherin. "Das ist eine Straftat." Wölfe stehen in Deutschland unter strengem Artenschutz. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Tiere illegal getötet.

RND/dpa