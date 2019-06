New York

Gut fünf Jahre nach seinem schweren Verkehrsunfall ist eine Autokollision für US-Komiker Tracy Morgan diesmal glimpflich ausgegangen. Der 50-jährige Entertainer sei am Dienstag in Manhattan in seinem kurz zuvor gekauften Luxussportwagen unterwegs gewesen, als es zu einem Auffahrunfall gekommen sei, teilte die Polizei mit. In dem anderen Wagen saß demnach ein 61-Jähriger. An beiden Autos sei ein geringer Blechschaden entstanden, Morgan und der Mann hätten eine medizinische Versorgung abgelehnt, hieß es weiter. Auf Bilder vom Unfallort war aber zu sehen, wie der Komiker in einem Krankenwagen saß.

Der Sportwagen hat Tracy Morgan zwei Millionen Dollar gekostet

Ein Sprecher von Morgan sagte, sein Chef habe den Sportwagen erst eine Stunde vor dem Vorfall gekauft. Berichten zufolge soll der Schlitten rund zwei Millionen Dollar wert sein.

Im Juni 2014 hatte Morgan auf dem Rückweg von einem Auftritt schwere Kopfverletzungen erlitten, als ein Lastwagen in New Jersey gegen seinen Limousinenbus prallte. Sein Komikerkollege und Freund James McNair kam damals ums Leben. Bekannt ist Morgan durch frühere Auftritte in der Show „Saturday Night Live“ und durch eine Rolle in der US-Sitcom „30 Rock“.

Von RND/dpa