Buchen

Bei einer Motorrad-Fahrstunde ist ein 15-Jähriger in Baden-Württemberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet das Auto am Samstagvormittag nahe der Stadt Buchen auf nasser Straße in einer Kurve ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn.

Beim Zusammenstoß wurde der 15-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er war mit einem sogenannten Leichtkraftrad unterwegs, einem kleinen Motorrad, das auch Jugendliche fahren dürfen. Begleitet wurde er den Angaben zufolge von einem Fahrschulauto, das hinter ihm fuhr.

