Leipzig

Wer am Samstag in Leipzig in Sachsen unterwegs war, konnte eine Überraschung erleben: In der Stadt wurden kleine schwarze Boxen verteilt, versehen mit dem Logo einer Weltkugel. Im Inneren dann die Überraschung: Geldscheine oder Reisegutscheine sowie ein Hinweis an den Finder: Daneben liegt eine Visitenkarte – mit dem Hinweis auf die bisher unbekannte Organisation „ Snoopos“.

Warum die Dosen weltweit verteilt werden, wer dahintersteckt und ob es sich um eine Marketingkampagne handelt, ist aktuell noch unklar.

Marketingkampagne für neue App?

Wahrscheinlich ist aber, dass es sich um eine Marketingkampagne handelt. So kündigt „ Snoopos“ über Facebook und Instagram das Erscheinen einer App zu Ende September an. Damit könne man ein virtuelles Abenteuer in der wirklichen Welt erleben, schreibt „ Snoopos“.

„Snoop“ bedeutet auf Deutsch „schnüffeln“. Neben Leipzig wurden die Boxen am Samstag auch in Dresden, Graz und Frankfurt verteilt.

