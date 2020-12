Verbrechen soll im ZDF gelöst werden: 5000 Euro für Hinweise zum Toten in Lübeck

Lübeck

Die Ermittlungen der Lübecker Mordkommission zu dem Tod von Arbi Jaziri dauern an. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat jetzt eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Am Freitag, 13. März, wurde der 72-Jährige tot im Badezimmer seiner Wohnung in der Artlenburger Straße aufgefunden. Die Ermittlungen weisen darauf hin, dass er bereits am 11. oder 12. März getötet wurde.

Um weitere Hinweise zu erlangen, wird der Fall am Mittwoch, 9. Dezember, um 20.15 Uhr in der ZDF-Fernsehsendung „ Aktenzeichen XY... ungelöst“ gezeigt.

Anzeige

5000 Euro für Hinweise oder Beweismittel

In der Sendung werden die Lebensweise und die Gewohnheiten von Arbi Jaziri dargestellt. Der 72-Jährige war in seinem Wohnviertel im Lübecker Stadtteil St. Lorenz-Nord wohlbekannt. Die Kriminalpolizei hofft, dass sich im Folge der Sendung Zeugen melden, die den Senior an den Tagen vor dem Fund seines Leichnames, am 11. oder 12. März, gesehen haben und etwas über mögliche Begleiter sagen können.

Außerdem hoffen die Ermittler auf neue Hinweise von Freunden oder Bekannten des Opfers. Es ist eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt: für Hinweise oder die Herbeischaffung von Beweismitteln, die helfen, den oder die Täter zu überführen.

Ermittlungen: So wurde Arbi Jaziri gefunden

Arbi Jaziris Wohnung wurde am Freitagabend, 13. März, von Einsatzkräften der Feuerwehr geöffnet. Der Senior war zu diesem Zeitpunk Tage lang, seit dem vorigen Mittwoch, nicht zu erreichen. In seiner Wohnung wurde der 72-Jährige in seinem Badezimmer tot aufgefunden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden bei der durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Lübeck durchgeführten Leichenschau Verletzungen festgestellt, die auf ein Tötungsdelikt schließen ließen. Die Obduktion des Leichnams habe dann den Verdacht bestätigt: Arbi Jaziri dürfte Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Die Spurensicherung in der vollgestellten Wohnung erwies sich als sehr aufwendig.

Mithilfe dieser Plakate versucht die Polizei bereits seit Ende März, Hinweise bezüglich des Gewaltverbrechens an Arbi Jaziri zu bekommen. Quelle: Polizei

Bereits Ende März hatte die Polizei eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung des Gewaltverbrechens beitragen, ausgesetzt. Sie hatte Plakate mit einem Bild des Verstorbenen und einem Hinweis auf die Auslobung im Stadtgebiet und vor allem in der näheren Umgebung der Wohnung des Opfers aufhängt.

Durch die Sendung „ Aktenzeichen XY... ungelöst“ und die Erhöhung der Belohnung auf 5000 Euro, hoffen die Ermittler auf Hinweise, die helfen, den oder die Täter zu überführen.

Hier werden Zeugen gebeten, sich zu melden

Wer etwas zu dem Fall weiß, wird gebeten, sich während der Fernsehübertragung bei dem Hinweistelefon der Polizeidirektion Lübeck unter der 04 51/13 10 zu melden. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. Darüber hinaus können in dem Portal https://sh.hinweisportal.de/ Hinweise hinterlassen werden.

Von Nina Lennartz/RND