Paris

Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind am Donnerstag vier Polizisten getötet worden. Auch der Angreifer ist tot, er wurde von der Polizei erschossen, berichten die Zeitung "Le Parisien" sowie die Nachrichtensender BFMTV und Franceinfo. Weitere Personen sollen verletzt worden sein. Bei dem Täter handelt es sich nach Informationen von " Le Parisien" um einen Mitarbeiter der Polizeipräfektur. Die Präfektur liegt im Herzen der französischen Hauptstadt, unweit der Kathedrale Notre-Dame.

Der Generalsekretär der Polizeigewerkschaft SGP-Force Ouvrière, Yves Lefebvre, berichtete im Fernsehsender BFM über die Attacke. Lefebvre zufolge drang ein mit einem Messer bewaffneter Mann in die Polizeizentrale gegenüber der Kathedrale Notre-Dame gegen 13 Uhr ein. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat bestätigt, dass bei dem Angriff in der Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt „mehrere Polizisten“ ums Leben gekommen sind. Die Sozialistin teilte am Donnerstag via Twitter mit, es handele sich um eine „fürchterliche Attacke“. Die Polizei selbst äußerte sich zunächst nicht.

Paris pleure les siens cet après-midi après cette effroyable attaque survenue à la @prefpolice. Le bilan est lourd, plusieurs policiers ont perdu la vie. En mon nom et celui des Parisiens, mes premières pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 3, 2019

"Momente später sah ich Polizistinnen in Tränen"

Ein Zeuge sagte laut " Le Parisien": "Ich habe einen Schuss gehört. Um mich herum gab es nur Polizisten. Sie zogen sofort ihre Waffen. (...) Ein paar Momente später sah ich Polizistinnen in Tränen." Nach dem Angriff hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den Tatort besucht. Macron habe den Mitarbeitern der Polizeistation seine Unterstützung und Solidarität bekundet, hieß es am Donnerstag aus Élyséekreisen. Er wurde demnach von Innenminister Christophe Castaner und dem französischen Innenstaatssekretär Laurent Nuñez begleitet. Der Präsident sei gut 35 Minuten bei der Polizeipräfektur gewesen.

Paris: Polizisten bei Messerangriff getötet

