Vermisstes Kind auf Schweriner Weihnachtsmarkt war als Spiderman unterwegs

Schwerin

Nicht nur zum Weihnachtsmann zieht es Kinder auf dem Weihnachtsmarkt: In Schwerin musste die Polizei einer Mutter bei der Suche nach ihrem Sprössling helfen, der nach einem Besuch am Schminkstand als Spiderman unterwegs war. Das sechs Jahre alte Kind habe sich eigenständig beim Kinderschminken als Superheld anmalen lassen und sei kaum wiederzuerkennen gewesen, berichtete die Polizei.

Nach drei Stunden voller Sorgen habe die Mutter ihr Kind wieder in die Arme nehmen können, hieß es am Freitag in einer Zwischenbilanz der Polizei für den Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt.

Schweriner Weihnachtsmarkt friedlich

Insgesamt zeigten sich die Beamten zufrieden mit dem Verlauf beim „Stern im Norden“, wie sich der Markt in den Gassen der Altstadt nennt. Bislang sei es zu keinen größeren Polizeieinsätzen gekommen. „Die Grundstimmung auf dem Weihnachtsmarkt ist positiv und entspannt. Die Präsenz der Ordnungshüter wird durch Besucher begrüßt“, hieß es weiter. Die Polizei arbeite eng mit der Bereitschaftspolizei und dem Ordnungsamt zusammen. Neben dem „ Spiderman“-Fall halfen die Polizisten noch einer weiteren Mutter, ihr Kind zu finden.

Seit dem Start vor bald drei Wochen gab es den Beamten zufolge in vier Fällen Anzeigen wegen Brieftaschen-Diebstahls. Die Polizei erinnerte noch mal: „Dichtes Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt oder in den angrenzenden Geschäften machen es den Taschendieben leicht.“ Weihnachtsbudenbetreiber sollten insbesondere zu den Schließzeiten auf ihre Tageseinnahmen achten. In einem Fall wurde der Geldbeutel mit den Tageseinnahmen gestohlen, als der Mitarbeiter gerade die Luke seines Standes schloss.

Von RND/dpa