Einer 18-Jährigen wird in einer Disco etwas ins Getränk gemischt, hilflos und regungsunfähig wird sie in einem Gebüsch draußen vor der Tür von rund einem Dutzend junger Männer vergewaltigt. Jetzt beginnt der Prozess in Freiburg, der Hauptbeschuldigte ist der Polizei als Intensivtäter bekannt.