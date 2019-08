Kuala Lumpur

Nach mehr als einer Woche erfolgloser Suche nach der 15-jährigen Nora, die die irische und französische Staatsbürgerschaft hat, könnte in Malaysia nun Gewissheit herrschen. “Ich kann bestätigen, dass in den Betembum-Bergen eine Leiche gefunden wurde. Es ist nicht an einem zugänglichen Ort”, so der Chef der Staatspolizei gegenüber der britischen “Daily Mail”.

Noch könne er aber keine Angaben dazu machen, ob die Leiche männlich oder weiblich sei. Für weitere Informationen sei eine forensische Untersuchung notwendig. Wie die Zeitung weiter berichtet seien forensische Teams gesichtet worden, die zum Fundort, der abgeschirmt ist, geeilt seien. Über den Fund einer Leiche berichtet ebenfalls der britische “Mirror”.

Die Eltern setzten 10.000 Euro Belohnung für Informationen zu Noras Verbleib aus

Zuletzt haben die Eltern eines im Malaysia-Urlaub verschwundenen Mädchens umgerechnet etwa 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Das Geld soll nach Angaben der Familie vom Dienstag für Hinweise gezahlt werden, die zu der 15-jährigen Nora führen. Von dem Mädchen, das sowohl die irische als auch die französische Staatsbürgerschaft hat, fehlt seit dem 4. August jede Spur. Befürchtet wird, dass es entführt wurde oder sich im Dschungel verirrt hat.

Die 15-Jährige hatte mit den Eltern - einer Irin und einem Franzosen - in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur Urlaub machen wollen. Dort verschwand sie nach Angaben der Eltern plötzlich aus ihrem Zimmer. Die Hintergründe sind unklar. Inzwischen ist die Sorge groß, dass das Mädchen nicht mehr heil zurückkehrt. Bei Spendenaktionen zur Unterstützung der Suche kamen inzwischen mehr als 120.000 Euro zusammen.

Der Fall Nora erinnert an das Verschwinden von Maddie McCann

Die Polizei des südostasiatischen Staates hatte anfangs keine Hinweise auf ein Verbrechen, schließt einen kriminellen Hintergrund aber nicht mehr aus. Der Fall weckt Erinnerungen an das Verschwinden eines britischen Mädchens aus einer Ferienanlage in Portugal im Mai 2007. Von Maddie (Madeleine) McCann, die damals erst drei Jahre alt war, fehlt seither jede Spur. Inzwischen müsste sie 15 sein.

