Hannover

Schreckmoment für Lina Kolodochka: Im Dezember zog ein Mann sie in einen Hinterhof, versuchte sie zu küssen und ihr die Hose herunterzuziehen. Am Montag wurde der 28 Jahre alte Mann aus Guinea zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ).

Die einstige „Bachelor“-Kandidatin konnte am 22. Dezember gegen 22 Uhr durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen, Passanten eilten ihr zu Hilfe und hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Der 28-Jährige war ein Jahr zuvor nach Deutschland gekommen und soll am Tatabend mit Bekannten gefeiert haben. Der Mann habe sein Opfer mit den Worten „I need to fuck“ angesprochen.

Täter beißt Polizist in den Arm

Der Verdächtige ging auf dem Kommissariat auch auf Polizisten los, biss einen Beamten in den Arm. Verurteilt wurde er daher nicht nur wegen versuchter Vergewaltigung, sondern auch wegen des tätlichen Angriffs auf den Polizisten und Körperverletzung.

Der Täter entschuldigte sich für den Angriff, gibt aber an, sich nicht erinnern zu können. Außerdem wolle er seine Freiheit wieder haben, sagte sein Anwalt Oliver Langer der HAZ. „Er scheint wenig Einsehen für die Rechtslage in Deutschland zu haben.“ Der Verurteilte möchte gegen das Urteil in Berufung gehen.

