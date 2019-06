Hannover

Eigentlich wollte eine junge Frau aus Neuseeland auf Bali an ihrem Geburtstag nur ein Erinnerungsfoto von sich und einem Äffchen knipsen lassen. Doch das war dem haarigen Freund wohl zu langweilig und somit bescherte er ihr ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art und Weise – und heimste sich damit ganz nebenbei echte Bekanntheit ein.

Sich in einem Naturpark in Indonesien gemeinsam mit einem Tier fotografieren zu lassen, ist eine tolle Sache. Das dachte sich auch die Neuseeländerin Sarah Wijohn, die ihren 21. Geburtstag in einem solchen Park feiern wollte. Mit von der Partie: ein kleiner Affe, mit dem sich das Geburtstagskind fotografieren lassen wollte. Also wurde mit dem Tierchen auf dem Schoß und dem breitesten Birthday-Grinsen posiert – doch dem Affen war dies wohl zu langweilig. Kratzte sich dieser während der Schnappschussaufnahmen zunächst noch am Allerwertesten, greift er dann zielstrebig an das Kleid der jungen Frau und zieht der jungen Frau dieses an der Brust herunter. Ein schulterfreier BH kann gerade noch die komplette Entblößung verhindern.

Sarah nahm es mit Humor – immerhin bekam sie auf diese Weise ein tierisch einzigartiges Erinnerungsvideo an ihren Geburtstag auf Bali.

Von RND/liz