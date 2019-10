Fuchstal

Sieben Tage lang hat ein Autofahrer nach einem Unfall in Bayern tot in seinem Fahrzeug gelegen. Spaziergänger fanden das Auto in einem Gebüsch bei Fuchstal, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der 45-Jährige am 14. Oktober aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Kurve von der Straße abgekommen und rund zehn Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Er prallte gegen mehrere Bäume.

Da die Unfallstelle auch von einem nahe gelegenen Feldweg nur schwer einsehbar ist, wurde der Mann erst am Montag gefunden.

RND/dpa