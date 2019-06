Wilhelmshaven/Harlesiel

Stundenlang ist am Samstagnachmittag eine Nordsee-Fähre von der niedersächsischen Polizei durchsucht worden. Zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr lag die Fähre, die zwischen Harlesiel und Wangerooge verkehrt, vor Anker. Wie die Polizei Wilhelmshaven mitteilte, haben die Maßnahmen für ein anderes Bundesland stattgefunden.

Zu den Hintergründen der Durchsuchung gab die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ und um ein laufendes Verfahren nicht zu gefährden keine weiteren Informationen bekannt.

Wie unter anderem der NDR Niedersachsen und die „Nordwest Zeitung“ berichten, waren an dem Einsatz rund 30 Polizisten beteiligt. Auch ein Hubschrauber sei vor Ort gewesen. Demnach wurde an Bord der Fähre nach mindestens einer Person gesucht.

Die Leitung der Ermittlungen liegt nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ bei den hessischen Polizeibehörden. Das legt die Vermutung nahe, dass die Durchsuchung in Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall des getöteten Kasseler Politikers Walter Lübcke stand. Offiziell machte die Polizei dazu keine Angaben.

Am Samstag hatte die Staatsanwaltschaft Kassel bekannt gegeben, dass im Zuge der Lübcke-Ermittlungen ein Mann in Gewahrsam genommen und befragt wurde. Für eine Tatbeteiligung habe es jedoch keine Anhaltspunkt gegeben, der Mann wurde wieder entlassen. Ob er zuvor auf der Fähre von der Polizei festgenommen wurde, ist nicht bekannt.

Nach dem dreistündigen Einsatz durften die Passagiere wieder an Bord. An Pfingsten kommt es an den Anlegestellen der Nordsee-Fähren oft zu einem hohen Verkehrsaufkommen.

Von RND/mkr