George Clooney (58) spielt seinem Kindermädchen Streiche mit Babywindeln, andere nutzen dieses Babyprodukt, um heimlich Bargeld nach Deutschland zu schmuggeln. Am Stuttgarter Flughafen haben Zollbeamte bereits am Dienstag knapp 30.000 Euro nicht angemeldetes Bargeld bei einem Reisenden gefunden, der mit dem Flugzeug aus Mailand eintraf, wie das Hauptzollamt Stuttgart mitteilt. Als der 32-Jährige den die Gepäckhalle durch den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte, wurden die Zöllner auf ihn aufmerksam.

Anfangs erklärte der Mann, keine größeren Bargeldsummen bei sich zu führen. Im Laufe der Kontrolle gab er jedoch zu, Bargeld in Höhe von circa 8.000 Euro bei sich zu haben. Als die Beamten daraufhin weiteres Gepäck des Reisenden untersuchten, fanden sie zwei unbenutzte Babywindeln in Höhe von 20.000 Euro Bargeld. "Da der Reisende den Beamten schlüssig erklären konnte, dass er das Geld für mehrere Leute in Deutschland mitgebracht habe, leitete der Zoll kein Verfahren wegen möglicher Geldwäsche ein", berichtet das Hauptzollamt Stuttgart. Dennoch liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, da der 32-Jährige die hohe Summe des Bargeldes nicht angemeldet hatte. Er muss ein Bußgeld in Höhe von 3.600 Euro zahlen, konnte im Anschluss mit seiner Reise und dem restlichen Bargeld fortfahren.

RND/cwo