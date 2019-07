Palma

Die Nachricht faszinierte die Massen: Laura Müller (18) äußert sich öffentlich zu den Liebhaber-Qualitäten von Michael Wendler. Jetzt legten die beiden noch mal nach – und gingen bei einem mit RTL weiter ins Detail. Und darin gestand die Influencerin, dass sie auch ihr erstes Mal mit Michael Wendler hatte:

„ Michael ist mein erster Freund – in allen Dingen.“ Dabei lacht sie beschämt – und ersparte sich allerdings weitere Details. „Ich glaube, wenn man jemanden liebt, dann genießt man die Zweisamkeit, und bei uns passt das eben“, ließ sie die Fans nur schüchtern wissen.

Interview mit RTL

Dass er schon etwas erfahrender ist als seine junge Freundin, ist derweil für den Wendler kein Problem. „Man bringt Erfahrung mit. Das ist ja logisch, wenn man schon so viele Jahre auseinander ist wie wir zwei“, sagt dazu der 47-Jährige. „Einfühlungsvermögen und so viele Dinge, die einfach erst mal reifen müssen. Und bei mir sind sie gereift, und die biete ich ihr jetzt praktisch an.“ Er ist überzeugt: „Ich glaube, sie ist ganz zufrieden damit.“

Trennung im Oktober

Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte der Schlagersänger die Trennung von Ehefrau Claudia bekannt gegeben. Drei Monate später wurde er zum ersten Mal mit Teenie Laura gesichtet.

Spannend wird es auch in den nächsten Wochen mit den beiden; so werden „der Wendler“ und seine Freundin auch im „Sommerhaus der Stars“ dabei seien – und Haussender RTL kündigte derweil schon mal weitere private Details an; von einem Antrag ist dabei die Rede. Los geht’s am 23. Juli immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL.

