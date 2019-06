Düsseldorf/München/Wien/Berlin

Deutschland steuert auf einen Hitzerekord für den Monat Juni zu: An üblicherweise besonders warmen Orten und entlang des Rheins werden Werte bis 39 Grad wahrscheinlich, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). „Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer“, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Er sei sich relativ sicher, dass der 1947 aufgestellte Junirekord von 38,5 Grad geknackt werde. Mit Werten über 30 Grad bleiben auch andere Regionen von der Hitze nicht verschont. „Wie es dann nach der Wochenmitte weitergeht, ist völlig offen“, sagte Leyser.

Die heißen Temperaturen haben dabei Auswirkungen auf Menschen und Tiere – und Züge. Ein in der Hitze stehengebliebener Zug nahe des Düsseldorfer Flughafen-Bahnhofs muss nach Angaben der Bundespolizei evakuiert werden. Aufgrund großer Hitze und eines Ausfalls der Klimaanlagen müssten die Reisenden aus den Waggons geholt werden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstagabend. Ein Großeinsatz von Rettungskräften sei angelaufen.

LKW-Fahrer entdeckten Leiche in seinem Wagen

In München hingegen gibt es bereits einen Hitzetoten zu vermelden. Ein Lkw-Fahrer hat eine Leiche in seinem Lastwagen gefunden. Der 53-Jährige entdeckte den Mann in einem Servicekasten unterhalb des Aufliegers, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Tote sei am Sonntag gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden. Die Obduktion habe ergeben, dass er bereits am Samstag gestorben war. Er kam demnach durch die in dem engen Kasten hohen Temperaturen zu Tode.

Doch nicht nur die Menschen leiden unter den Temperaturen in Mitteleuropa. Eimer voll mit Wasser, eisgekühlte Fruchtbomben und ein Pool für einen Eisbären: Die Hitzewelle macht auch den Zootieren in Österreich, Italien und Deutschland zu schaffen. Im Tiergarten Schönbrunn in Wien spielten Orang-Utans mit riesigen Wasserbottichen und füllten sich – ganz vorsorglich – gleich selbst Trinkbecher nach. Im Bioparco in Rom freuten sich Lemuren, Braunbären und der südamerikanische Nasenbär über Obst, das in Eis eingefroren war. Und in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen sprang Eisbärin Nanook einfach in den Pool.

Tierheime stellen Vermittlung vorerst ein

Tierpfleger Fredi Maier im Tiergarten Schönbrunn sagte, seine Kollegen würden sich viel Mühe geben, den Orang-Utans Vladimir, Sol und Mota etwas Abkühlung zu verschaffen. Das Beste sei tatsächlich Wasser, das ihnen in Eimern und in Schläuchen bereitgestellt werde. In den Schläuchen seien Löcher, so dass das kühle Nass wie bei einem Gartenschlauch herausgespritzt komme – „und das lieben sie“.

In Berlin führen die Temperaturen dazu, dass das Tierheim seine Vermittlung einschränkt. Der Tierschutzverein gibt an, der Transport zusätzlich zu den hohen Temperaturen sei eine große, häufig gesundheitsgefährdende Belastung für die Tiere. Wer ein Tier adoptieren möchte, solle vorab beim Tierheim anrufen und das Tier in einem klimatisierten Fahrzeug transportieren, hieß es in einer Mitteilung.

Die Stadt Dortmund hatte ihr Tierheim vorsorglich von Dienstag bis Donnerstag für Besucher schließen lassen, um die Tiere keinem zusätzlichen Stress durch die Besucher aufzusetzen, hieß es in einer Mitteilung.

Von RND/dpa/AP