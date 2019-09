Hannover

Unbedingt am Wochenende raus gehen - es lohnt sich, zumindest beim Blick auf das Wetter: Am Samstag und Sonntag wird es vielerorts spätsommerlich warm in Deutschland. Am Sonntag sorgt Hoch „Gaia“ dafür, dass im Südwesten sogar die 30 Grad geknackt werden. In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es größtenteils trocken, wie das Portal Wetterkontor am Donnerstag mitteilte. Dabei bleibt es im Norden meist wechselnd bis stark, im Süden leicht bewölkt. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 8 Grad ab.

Am Sonntag herrscht im Süden sogar Freibadwetter

Am Samstag bleibt es laut Wetterkontor in den meisten Regionen bei einem Sonne-Wolken-Mix weitgehend trocken. Nur in Küstennähe besteht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Anfangs allerdings stören am Erzgebirge und im Süden gebietsweise zähe Nebel- oder Wolkenfelder. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 Grad auf Rügen und 26 Grad am Oberrhein. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig aus verschiedenen Richtungen.

Und dann kommt der Sonntag - da soll es noch einmal wärmer werden, an einigen Orten herrscht sogar Freibadwetter. 18 Grad auf Sylt und 29 Grad im Breisgau werden erwartet, örtlich sind sogar über 30 Grad möglich. Im Norden weht ein mäßiger bis frischer Westwind, sonst ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

RND/hma