Frankfurt/Main

Zöllner haben am Frankfurter Flughafen einen Mann erwischt, der in seinem Handgepäck einen artengeschützten Papagei hatte. Der 55-Jährige wollte mit dem Vogel nach Ägypten fliegen, wie das Hauptzollamt in Frankfurt am Freitag mitteilte.

Den bunt gefiederten Pannant-Sittich hatte er in eine Weinkiste gesteckt, in die Löcher hineingeschnitten waren. Da der Mann keine Genehmigung für das Tier vorlegen konnte, wurde der Papagei bei der Kontrolle am 6. Juli beschlagnahmt. Im vergangenen Jahr stellte der Frankfurter Zoll insgesamt 461 lebende, artgeschützte Tiere sicher.

