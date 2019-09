Günzburg

Zwei Insassen sind aus dem Maßregelvollzug des Bezirkskrankenhauses Günzburg geflohen. Einer der beiden Männer bedrohte in der Nacht zum Montag eine Mitarbeiterin des Krankenhauses mit einem selbst gebauten spitzen Gegenstand, wie die Polizei mitteilte. Sie zwangen sie, die Türen zu öffnen. Genauere Angaben zu dem Gegenstand konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Polizei fahndet mit Fotos nach den Flüchtigen

Nach den beiden Männern wird mit Fotos gefahndet. Die Polizei bat die Bevölkerung, an die Gesuchten nicht heranzutreten, sondern sofort die 110 anzurufen. Zudem sei es ratsam, keine Anhalter mitzunehmen.

Am späten Nachmittag habe es Hinweise gegeben, dass die Gesuchten sich im Bereich des Gewerbegebiets Scheppach Nord-West aufgehalten haben sollen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Fahndung in diesem Gebiet sei daraufhin intensiviert worden.

Die beiden Männer waren unter anderem wegen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wurden wegen Suchterkrankungen im Maßregelvollzug behandelt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt nun wegen Geiselnahme.

