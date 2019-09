Pemberton

In den USA sind Spezialisten auf eine Klapperschlange mit zwei Köpfen gestoßen. Zwei Mitarbeiter der Herpetologischen Gesellschaft hätten das Jungtier im Nest einer Waldklapperschlange in New Jersey entdeckt, in dem im August Junge zur Welt gekommen seien, sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft, Bob Zappalorti. Die beiden Köpfe hätten je ein Gehirn und agierten unabhängig voneinander. Es sei die einzige zweiköpfige Waldklapperschlange, die je in New Jersey gefunden worden sei.

Zappalorti sagte den "NJ Advance Media", in freier Wildbahn würde die zweiköpfige Schlange kaum überleben, weil sich ihre Köpfe wohl irgendwo verfangen würden. Die Herpetologische Gesellschaft werde sich um sie kümmern.

