Wer kennt es nicht: Bereits Stürze aus geringer Höhe bringen Smartphone-Displays nicht selten zum Zerbrechen und verleihen ihnen die umgangssprachliche “Spider App”. Kurzum: Smartphones genießen in Sachen Stürze nicht gerade den stabilste Ruf. Dass jedoch auch das Gegenteil passieren kann, beweist die Geschichte eines Fotografen und Piloten aus Island. Dieser flog im August 2018 über den Gletscherfluss Skaftá, um Aufnahmen der damaligen Schmelzwasser-Flut zu machen. Der gewaltige Fluss überspülte damals Straßen und Brücken und richtete hohen Schaden an.

Um die Szenen auf Video festzuhalten, hielt Snorrason sein Smartphone während des Fluges an das geöffnete Flugzeugfenster. „Aber ich war nicht vorsichtig genug, es geriet in den Luftstrom und wurde mir aus der Hand gerissen“, schreibt der Fotograf in seinem Facebook-Post.

Hér er gaman saga. Ég tapaði þessum síma útum opinn gluggann á flugvélinni minni TF ULF í Ágúst í fyrra þá er ég var að... Gepostet von Haukur Snorrason am Dienstag, 24. September 2019

"Das Leben steckt voller Überraschungen"

Zwar begab Snorrason sich auf eine kurze Suche nach seinem Smartphone, doch nach einem rund 60 Meter tiefem Sturz hatte er die Hoffnung, sein Handy wiederzufinden, schnell aufgegeben. Doch frei nach dem Motto "Wunder gibt es immer wieder" sollte Snorrason sein verlorenes Smartphone nach rund einem Jahr doch wieder in den Händen halten dürfen, wie er dem Technik-Portal "The Next Web" erzählte. Wanderer fanden das Gerät im September, schlossen es an ihren Computer an und konnten somit den Besitzer des im Moos liegenden iPhones ausfindig machen.

Somit fand das Handy zurück zu Snorrason – und das war nicht die einzige gute Nachricht: Denn tatsächlich waren noch alle Daten unbeschädigt auf dem Gerät abrufbar - auch das Video, das den Sturz in die Tiefe zeigt. Eben diesen Clip postete Snorrason auf seiner Facebook-Seite und schließt diesen mit passenden Worten ab: "Das Leben steckt voller Überraschungen."

RND/liz