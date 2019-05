Berlin

Der Bund will der Deutschen Bahn bis zum Ende des kommenden Jahres 52 Milliarden Euro für Investitionen in den Erhalt der Schieneninfrastruktur zur Verfügung gestellt. Das wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Koalitionskreisen bestätigt.

Zusammen mit Eigenmitteln des Bahn-Konzerns soll sich die Summe, die insgesamt für Investitionen zur Verfügung steht, auf 83 Milliarden Euro belaufen. Zuletzt standen jährlich rund 5,6 Milliarden Euro für Investitionen in den Erhalt der Schienen-Infrastruktur zur Verfügung. Künftig werden es den Angaben zufolge insgesamt 8,3 Milliarden Euro sein.

Die Verhandlungen zwischen Bund und Bahn über eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung („LuFV III“) mit einer Laufzeit bis 2029 sind demnach abgeschlossen, hieß es nach einem Gespräch von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) und Finanzstaatssekretär Werner Gatzer mit Haushalts- und Verkehrspolitikern am Donnerstagabend.

Bahn: Gespräch über Einzelheiten noch nicht beendet

Auf Anfrage hieß es am Freitag bei der Bahn, die Gespräche mit dem Bund über Einzelheiten seien noch nicht beendet. Nach Angaben sind sich Verkehrs- und Finanzministerium inzwischen einig, was das weitere Vorgehen angeht. Bereits im März, als das Bundeskabinett grünes Licht für die Eckwerte des Bundeshaushalts 2020 und des Finanzplans gegeben hatte, waren die jährlichen Mittel für Infrastruktur-Investitionen der Bahn um eine Milliarde Euro auf 4,5 Milliarden Euro aufgestockt worden. Zwischen 2025 und 2029 sollen dann 5,5 Milliarden Euro jährlich sein.

Kürzlich erst hatte sich Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla im Gespräch mit dem RND optimistisch mit Blick auf die Gespräche mit dem Bund gezeigt. „Bisher ist klar, dass die Mittel des Staates für die Instandhaltung des Netzes im Vergleich zum Zeitraum 2015 bis Ende 2019 in den Jahren zwischen 2020 und 2024 deutlich steigen werden. Das halte ich für ein gutes Zwischenergebnis“, sagte er.

Lesen Sie auch: Deutsche Bahn bricht Fahrgastrekord – und kämpft gegen „Staus auf der Schiene“

Von Rasmus Buchsteiner/RND