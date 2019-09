Über die wichtigen Fragen der Menschheit aus Sicht der Jugend zu diskutieren klingt nach einer guten Idee. Zumal, in Zeiten, in denen Jugendliche wie Greta Thunberg den öffentlichen Diskurs beeinflussen wie kaum jemals zuvor.

Doch liegt der Veradcht nahe, dass dieses Unterfangen sinnvoller ist, je mehr Jugendliche tatsächlich an dem Diskurs teilnehmen dürfen. Im Fall der " Bundesfachkommission Junge Generation im CDU-Wirtschaftsrat" scheint das allerdings nicht der Fall zu sein.

Miguel Berger, ein hoher Beamter im Auswärtigen Amt hat ein Gruppenfoto gepostet, das auf Twitte rviel Spott auf sich zieht: "Bei der Bundesfachkommission Junge Generation im CDU @wirtschaftsrat um über aktuelle Herausforderungen in der Handelspolitik zu diskutieren", schrieb Berger zu seinem Post. Auf dem Foto zu sehen: 15 Männer und eine Frau. Besonders jung sieht niemand aus.

Bei der Bundesfachkommission Junge Generation im CDU @wirtschaftsrat um über aktuelle Herausforderungen in der Handelspolitik zu diskutieren pic.twitter.com/xPlgW7FP6p — Miguel Berger (@GERonEconomy) September 14, 2019

Der CDU nahe Wirtschaftsrat beschreibt seine Fackommission so: "Sie entwickelt als Think Tank Ideen und Modelle für die Zukunft und bringt dazu junge Persönlichkeiten und Experten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem Austausch zusammen." Der Kommission gehören demnach leitende Mitarbeiter und Unternehmensgründer an.

Einige Kommentatoren fühlen sich angesichts des Fotos gleich an ein Bild erinnert, das Innenminister Horst Seehofer im Kreise seiner Staatssekretäre zeigte - allesamt Männer in mehr oder weniger grauen Anzügen.

"Jung sind in der @ CDU alle Männer unter 50?", fragt ein Nutzer. Ein anderer hat noch einmal genau hingeschaut und gibt zumindest teilweise Entwarnung:

Korrektur. Doch noch zwei Frauen im Bild gefunden. Eine im Gebäude dahinter (ganz wichtig) und eine hinter den Herren versteckt pic.twitter.com/9k637WXWJQ — Frank Sarfeld (@sarfeld) September 14, 2019

Vielleicht gibt es aber auch eine einfache Erklärung dafür, dass niemand wirklich junges auf dem Foto zu sehen ist: "Und die einzige junge Person ist die, die sich mit Handys auskennt und macht das Foto."

Mehr lesen: "CSyou" - neue Social-Media-Show nach Rezo-Debakel

pach/RND