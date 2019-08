Detroit

US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat sich bei der zweiten Fernsehdebatte der Demokraten in Detroit einen Fauxpas geleistet. „Wenn Sie mir zustimmen, gehen Sie auf Joe30330 und helfen Sie mir bei diesem Kampf“, sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner Schlussbotschaft. Der Ex-Vizepräsident Biden (76) meinte damit, die Zuschauer sollten eine SMS an besagte Nummer schicken. So wie er es formulierte, klang es jedoch nach einer Internetseite: „Joe30330.com“.

Der frühere US-Vizepräsident erntete dafür im Netz viel Spott - und manche nutzten die Gelegenheit, Domains mit einer Kombination aus „Joe“ und den von Biden genannten Ziffern einzurichten. So auch das Team von Mitbewerber Pete Buttigieg (37): Wer auf Joe3030.com klickt, gelangt nun auf die Seite des aufstrebenden Bürgermeisters aus Indiana. Die Adresse joe30330.com führt dagegen zu einer Spaßseite.

Biden selbst äußerte sich nach der Debatte auf Twitter und präzisierte seine Botschaft. Sein Team sicherte sich derweil die Domain joe33030.com.

Von dpa/RND