London

Dem britischen Premier Boris Johnson läuft die Zeit davon, wenn er den Brexit wirklich bis Ende Oktober durchpeitschen will. Aber wie soll ihm das gelingen? Und wenn er scheitert, wie geht es für die Briten dann weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Wie ist der Stand der Dinge im britischen Unterhaus?

Der Unterhaussprecher John Bercow hat am Montag verkündet, dass er keine Abstimmung über das Abkommen in der von der Regierung gewünschten Form zulässt. Er berief sich als Begründung auf eine parlamentarische Regelung aus dem 17. Jahrhundert, nach der über eine unveränderte Vorlage nicht zwei Mal hintereinander abgestimmt werden darf. Weil ein Votum über den Deal bereits am vergangenen Samstag auf der Tagesordnung stand, hat der im Parlament umstrittene Bercow zum Ärger der Brexit-Anhänger dem Plan der Regierung also eine Absage erteilt. Aber das bedeutet keineswegs das Ende des Abkommens.

Welches Schlupfloch gibt es für die Downing Street ?

Nachdem die Abgeordneten am Samstag einen Antrag des Abgeordneten Oliver Letwin angenommen haben, der vorsieht, dass das Parlament zunächst die Gesetzgebung zur Umsetzung des Abkommens billigt, um einen ungeordneten EU-Austritt ohne Deal auszuschließen, will die Regierung nun bis Donnerstagnacht über die Gesetze, die den Austritt regeln, abstimmen lassen. Gegner von Premierminister Boris Johnson kritisieren, dass die Regierung das Ratifizierungsverfahren im Eiltempo durchpeitschen wolle, um so eine genaue Überprüfung der Details zu umgehen.

Was kommt auf die Abgeordneten zu?

Es ist ein kompliziertes Prozedere. Am heutigen Dienstagabend legt die Regierung dem Parlament das sogenannte „Withdrawal Agreement Bill“ vor, das nicht mit dem eigentlichen Abkommen zu verwechseln ist. Das mehr als 100 Seiten umfassende Gesetz, das alle Anpassungen umfasst, die durch den Brexit notwendig werden, wird in einer zweiten Lesung debattiert. Sollte die Mehrheit der Abgeordneten beim anschließenden Votum ihre Zustimmung geben, womit derzeit gerechnet wird, dann darf das als erster Sieg für Boris Johnson gewertet werden.

Denn es handelt sich implizit um die Willenskundgebung des Unterhauses, den Brexit in jener Form, wie der Premier ihn wünscht, abzusegnen. Aber: Johnson muss trotzdem bangen. Das Parlament mag mit der Billigung das Vorgehen der Regierung sowie den Austrittsdeal im Kern unterstützen. Doch die Opposition wird Zusatzanträge, sogenannte „Amendments“, anhängen wollen, die den Verlauf des Prozesses wie auch die Gestalt des Brexit grundlegend verändern könnten.

Britisches Parlament darf nicht über Brexit-Deal abstimmen

Was heißt das? Könnte der EU-Austritt noch verhindert werden?

Auch wenn dies nicht wahrscheinlich ist, besteht die Möglichkeit tatsächlich. Im Verlauf der drei Lesungen könnte die oppositionelle Labour-Partei einen Änderungsantrag einbringen, nach dem Johnsons Deal dem Volk in einem zweiten Referendum zur Bestätigung vorgelegt werden soll. Der Großteil der Sozialdemokraten sowie weitere Parlamentarier wünschen, dass als Alternative zu den Austrittsbedingungen der Regierung der EU-Verbleib auf dem Wahlzettel steht. Ob solch ein Antrag Chancen auf eine Mehrheit hat, wird jedoch bezweifelt. Eher denkbar ist, dass es eine Vorgabe durch das Parlament schafft, nach der das Königreich nach der Scheidung zumindest für eine Übergangszeit in der Zollunion mit der EU verbleiben soll.

Der Vorschlag trifft vor allem bei den europaskeptischen Hardlinern auf Widerstand. Sollte solch ein Antrag dennoch gebilligt werden, würde man das beim EU-Gipfel vergangene Woche vereinbarte Abkommen grundlegend ändern müssen, was wiederum die Zustimmung aus Brüssel erfordert. Einige befürchten bereits ein großes Chaos, wenn beide Seiten neue Wünsche äußern würden. Aber als entscheidend gilt ohnehin erst einmal das Votum über den Zeitplan der weiteren Beratung, das für den heutigen Dienstagabend angesetzt ist. Es könnte Boris Johnsons Bestrebung, bis zum 31. Oktober auszutreten, zunichte machen.

Aber spielt der Zeitplan überhaupt eine Rolle?

Der Premier hat zwar ein offizielles Gesuch gestellt, plant aber noch immer, das Land zum offiziellen Stichtag am 31. Oktober aus der EU zu führen. Das ist tatsächlich noch möglich, sollte die sogenannte „Programme Motion“ angenommen werden. Dieser Vorlage zufolge sollen alle für den EU-Austritt nötigen Gesetzesanpassungen im Schnelltempo bis Freitag dieser Woche verabschiedet sein. Wehren sich die Abgeordneten dagegen und lehnen den Änderungsantrag ab, würde die Verschiebung des Brexit-Datums unausweichlich. Für diesen Fall hat Johnson am Dienstag offen damit gedroht, seinen Brexit-Deal aus dem Parlament zurückzuziehen und eine Neuwahl anzustreben.

Großbritanniens Sonderrolle in der EU

Würde die EU eine Fristverlängerung überhaupt gewähren?

Auch wenn die Brexit-Müdigkeit auf dem Kontinent groß ist und sich die Geduld der EU27 mit den Briten dem Ende zuneigt, gilt es als höchstwahrscheinlich, dass Brüssel einem Aufschub auf den 31. Januar 2020 zustimmt. „Ein No-Deal-Brexit wird niemals unsere Entscheidung sein“, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag. Übersetzt heißt das so viel wie: Falls notwendig, wolle er eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus empfehlen. Mit den Staats- und Regierungschefs sei er im Gespräch, eine Entscheidung könnte in den kommenden Tagen fallen. „Das hängt sehr davon ab, was das Unterhaus entscheidet – oder nicht entscheidet.“

Und was passiert, wenn das britische Parlament das Gesetzgebungsverfahren bis Freitag ratifiziert?

Wenn die gesetzliche Ausgestaltung des Austritts in allen Details geklärt ist und das Gesetz in dem Verfahren mit drei Lesungen in beiden Parlamentskammern, also Unterhaus und Oberhaus, gebilligt wird, stimmt danach das Europaparlament über das Vertragswerk ab. Die Zeit wird knapp, aber die Briten könnten theoretisch tatsächlich am 31. Oktober austreten, auch wenn rein praktisch zunächst keine großen Veränderungen zu spüren wären, da der Deal eine Übergangsperiode bis Ende Dezember 2020 vorsieht.

Von Katrin Pribyl/RND