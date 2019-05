Rechter Freiraum auf eigener Scholle: Immer mehr Gebäude und Grundstücke in Deutschland befinden sich in der Hand von Rechtsextremisten. In Bayern bauten zwei NPD-Politiker ihre Häuser mit Hilfe öffentlicher Fördergelder um. Und in Thüringen serviert ein Neonazi „Führerschnitzel“ für 8,88 Euro.