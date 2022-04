Neu Delhi/London

Während zuhause die Partygate-Affäre erneut hochkochte, hat sich der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Besuch in Indien von seinen Gastgebern feiern lassen. Am Freitag traf Johnson den indischen Premier Narendra Modi zu Gesprächen in Neu Delhi. Thema waren eine verstärkte Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen und eine intensivere Handelspartnerschaft.

Zum Auftakt seiner Reise am Donnerstag war der britische Regierungschef von Tänzern, Sängern und jubelnden Menschen begrüßt worden. „Ich hätte diesen Empfang nirgends sonst in der Welt erhalten“, sagte Johnson am Freitag. In London hatten ihn unterdessen Abgeordnete seiner eigenen Partei zum Rücktritt aufgefordert. Das Parlament leitete zudem eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Lügen in der Affäre um illegale Lockdown-Partys im Regierungssitz ein.

Ein Thema beim Gespräch mit Modi dürfte Indiens neutrale Haltung beim russischen Angriffskrieg gewesen sein. Indien hat den Krieg weder verurteilt noch trägt das Land westliche Sanktionen mit. Stattdessen hat es den Handel mit Russland ausgebaut - und kauft beispielsweise mehr günstiges russisches Öl. Auch bei seiner militärischen Ausrüstung ist Indien stark auf Moskau angewiesen. Indien hatte dort zuletzt ein Luftabwehrsystem gekauft.

London will Beziehungen zu Indien vertiefen

London sieht in der Ex-Kolonie aber auch einen potenziellen Handelspartner nach dem Brexit. Deshalb hat Johnson in Indien zwar für die Haltung des Westens im Ukrainekrieg geworben, vermied aber sorgsam die Worte Ukraine oder Russland. „Die Welt steht vor zunehmenden Drohungen autokratischer Staaten, die die Demokratie untergraben, den freien und fairen Handel ersticken und Souveränität mit Füßen treten wollen“, sagte Johnson am Freitag. Daher sei es wichtig, dass man sich auf eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung geeinigt habe. Dazu gehöre die Unterstützung für Kampfflugzeuge, die in Indien entworfen und gebaut werden. Johnson wollte mit Modi auch über eine Zusammenarbeit bei umweltfreundlicher Energiegewinnung sprechen, durch die Indien von Ölimporten unabhängig werden könnte.

Bei seiner Landung hatte er erklärt, er sei sich bewusst, dass Indien enge Verbindungen zu Russland unterhalte. „Wir müssen dieser Realität Rechnung tragen. Aber natürlich werde ich mit (dem indischen Premierminister) Narendra Modi darüber sprechen“, sagte er.

Ein Einlenken angesichts von Putins Krieg ist in Indien derzeit nicht zu erkennen

Modi hat bislang kühl auf Forderungen des Westens reagiert, wegen der Invasion in die Ukraine weniger russisches Öl zu kaufen. Er hat die Lage in der Ukraine zwar als sehr besorgniserregend bezeichnet und beide Seiten zum Frieden aufgerufen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin aber nicht kritisiert. Bei der Abstimmung über die Mitgliedschaft Russlands im UN-Menschenrechtsrat enthielt sich Indien in der UN-Vollversammlung der Stimme.

Der Westen hat Interesse daran, die weltgrößte Demokratie von Russland wegzurücken. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Wochenende in ähnlicher Mission in Indien erwartet.

