Rostock

Noch gibt es in MV nur zwei bestätigte Omikron-Fälle. Genau wegen dieser neuen Virus-Variante könnten aber nach Einschätzung des Expertenrates der Bundesregierung Feuerwehren, Rettungsdienste, Stadtwerke und Polizei in den nächsten Wochen an ihre Grenzen kommen. „Wir müssen die Sicherstellung der kritischen Infrastruktur vorbereiten, impfen und boostern und weitere Kontaktbeschränkungen umsetzen“, twitterte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

„Hohe Risiken“ für kritische Infrastruktur

Die Landesregierung ist nach Angaben des Innenministeriums mit den Betreibern der Infrastrukturen im permanenten Austausch. Mit Blick auf die Polizei sagt Minister Christian Pegel (SPD), wichtig sei, dass nicht ganze Organisationseinheiten und -bereiche durch Infektionen und Quarantänen handlungsunfähig werden. „Angesichts der dramatischen Entwicklung der Omikron-Variante wird ab Jahresanfang wieder ein konsequentes A- und B-Schichtsystem in der Landespolizei umgesetzt werden.“

Laut Expertenrat bergen die mit Omikron erwarteten Inzidenzen „hohe Risiken“ für die kritische Infrastruktur (KRITIS). Es bedürfe deshalb einer umfassenden und sofortigen Vorbereitung des Schutzes. Nach Einschätzung des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali lässt sich die fünfte Welle nicht mehr aufhalten, nur noch verzögern. Er räumt auch ein: „Es ist eine Situation, in der wir mit vielen Unsicherheiten – gerade in Hinblick auf die Krankheitsschwere – Entscheidungen treffen müssen.“ Kaderali ist Mitglied des Expertenrates.

Verlässliche Aussagen gefordert

Die Aussagen sorgen teils für Ratlosigkeit bei Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur zählen. „Wir benötigen statt nebulöser Mutmaßungen über Omikron verlässliche Aussagen von Experten und Politik“, so der Chef der Stadtwerke Greifswald, Thomas Prauße. „Die geltenden Quarantäneregeln für symptomfreie Mitarbeiter, die systemrelevante Arbeiten ausführen, müssen im Ernstfall gelockert werden, sollten sich tatsächlich zeitgleich viele dieser Mitarbeiter infizieren.“ Passiere das nicht, könne es allein durch die Quarantäneregeln zu Versorgungsengpässen kommen.

Auch die Feuerwehren erwarten klare Aussagen über die Auswirkungen von Omikron. Etwa 90 Prozent der Feuerwehrleute seien Ehrenamtler, die nicht einfach von ihren Familien getrennt werden könnten, so der Chef des Landesfeuerwehrverbandes Hannes Möller. „Wir beobachten die Situation genau, müssen das System, wenn erforderlich nachschärfen.“

Kritik kommt von der AfD angesichts der dramatisch klingenden Einschätzungen. „Ob die große Impfzwang-Keule oder neue Lockdown-Träume, der Politik fällt offensichtlich nicht viel mehr als Panikmache ein“, sagt Landeschef Leif-Erik Holm. Bund und Länder drohten, über das Ziel hinauszuschießen.

Personalausfälle durch hohe Infektions- und Quarantänezahlen

Nach Einschätzung Kaderalis werden hohe Infektions- und Quarantänezahlen „Kollateraleffekte“ wie größere Personalausfälle auslösen. Fünf Prozent der Bevölkerung könnten zeitgleich infiziert sein. „Es ist nicht unrealistisch, dass auch Quarantäneregeln gelockert werden müssen, um die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten.“

Die Stadtwerke Greifswald wollen im Ernstfall Wohncontainer für Mitarbeiter des Wasserwerks und der Fernwärmeerzeugung reaktivieren, damit die Versorgung gewährleistet bleibt. Die Schichten arbeiteten bereits jetzt separat, um mögliche Personenausfälle zu minimieren, so Prauße.

Von Martina Rathke