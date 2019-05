Nach Linken und SPD entdeckt auch die AfD im Osten das „Treuhand-Trauma“ als Wahlkampfthema. Der Thüringer Abgeordnete Jürgen Pohl will mit den Linken für einen Untersuchungsausschuss des Bundestags stimmen. Und auch in den Landtagen will die Partei mit dem Thema punkten.