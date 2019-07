Machtwechsel in Griechenland: Die konservative Partei Nea Dimokratia holte sich am Sonntag den Wahlsieg. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Schon am Montagmittag wurde Parteichef Kyriakos Mitsotakis als Ministerpräsident vereidigt. Am Nachmittag will er sein Kabinett vorstellen.