Der Familienvater aus Norderstedt hatte im Juni 2020 beim Ferienhausvermittler DanCenter ein Ferienhaus in Dänemark für den Zeitraum vom 3. bis zum 17. April 2021 gebucht. Weil Dänemark im Frühjahr dann allerdings die Corona-Regeln massiv verschärfte, stornierte der Schleswig-Holsteiner seine Osterreise. Von den ursprünglich 1229 Euro erhielt er nur 238 Euro wieder. Die Differenz behielt DanCenter ein.

AGB regeln Stornobedingungen

Die Begründung dafür sah das Unternehmen in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darin heißt es unter anderem: „Wird ein Aufenthalt in Folge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer außergewöhnlicher unvermeidbarer Umstände (zum Beispiel Epidemien) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl DanCenter als auch der Kunde den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann DanCenter für die bereits erbrachten oder bis zur Beendigung des Aufenthalts noch zu erbringenden Leistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.“

Einreise nach Dänemark war möglich

Tatsächlich war zum Reisezeitpunkt die Einreise für Schleswig-Holsteiner möglich. Es bestand jedoch eine Testpflicht sowie eine zehntägige Quarantänepflicht, die frühestens mit einem PCR-Test am vierten Tag hätte beendete werden können. Bei Rückreise wäre der Kläger außerdem verpflichtet gewesen, in Deutschland in häusliche Isolation zu gehen. Der Kläger trat deswegen vom Vertrag zurück, weil durch die staatlichen Anordnungen eine Durchführung der Reise nicht ungehindert möglich werde. Der Streit um die einbehaltene Miete landete schließlich vor Gericht.

Gericht: Reise war erheblich beeinträchtig

Und das Amtsgericht Hamburg folgte dabei der Auffassung des Klägers: „Danach besteht ein Kündigungsrecht, wenn der Aufenthalt infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer außergewöhnlicher und unvermeidbarer Umstände, wie z.B. Epidemien erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt ist“, heißt es in dem Urteil (Az.: 43b C 167/21). Nach Ansicht des Gerichts liege dabei offenkundig eine Beeinträchtigung eines vierzehntägigen Urlaubs vor, wenn zunächst mehrere Tage das Ferienhaus nicht verlassen werden darf, kostenpflichtige PCR-Tests absolviert werden müssen und nach Rückkehr in die Heimat erneut eine Quarantänepflicht gilt.

Pandemieverlauf war völlig „offen“

Laut Gericht waren die Beschränkungen im Jahre 2021 zum Zeitpunkt der Buchung nicht vorhersehbar. Vielmehr sei der Verlauf der Pandemie völlig offen gewesen. „Es dürfte sogar im Juni 2020 eher nicht die Befürchtung bestanden haben, es werde im April 2021 zu gravierenden Reisebeschränkungen kommen. Der erste Lockdown war im Mai 2020 gerade aufgehoben. Der tägliche Situationsbericht des RKI vom 11. Juni 2020 „weiter rückläufige“ Zahlen und eine Inzidenz von 2,9“, fasst das Gericht zusammen.

Streit um AGB

Um die Stornobedingungen von Ferienhausvermittlern oder Reiseunternehmen gibt es seit Beginn der Pandemie immer wieder Streit. Zumal die einzelnen Unternehmen die Situationen unterschiedlich bewerten und ihre eigenen AGB nicht alle gleich streng auslegen. Unternehmen wie Esmark oder Sonne und Strand hatten für ähnlich gelagerte Fälle Gutscheine für eine spätere Reise verteilt, selbst DanCenter hatte damals mitgeteilt, dass Gäste, die eine Reise aus Gründen der höheren Gewalt nicht antreten können, sogar ihr Geld zurückbekommen würden. Das Unternehmen selbst teilt nun auf Anfrage der „Lübecker Nachrichten“ mit: „Im Moment prüfen wir mit unserem Anwalt das Urteil und die Möglichkeiten einer Berufung, da wir mit den Überlegungen des Gerichts nicht einverstanden sind.“

Novasol-Urteile erst 2022

Auch viele Kunden von Marktführer Novasol fühlten sich benachteiligt. Mehrere Klagen, die in Dänemark verhandelt werden, sind noch offen. Hans-Oluf Meyer, Anwalt aus Berlin, ist spezialisiert auf deutsch-dänische Rechtsangelegenheiten. Er hat nach eigenen Angaben neun Musterfälle beim Gericht in Lyngby anhängig, wo Kunden von dem dänischen Ferienhausvermittler ihr Geld zurück wollen. „Die Verfahren werden leider erst im August 2022 an zwei Verhandlungstagen verhandelt, es gibt noch immer einen großen Rückstau bei den Gerichten“, sagt Meyer, der auch den DanCenter Fall des Schleswig-Holsteiners betreute. Mit Erfolg übrigens. Meyer: „DanCenter hat prompt nach Verkündung des Urteils die Miete zurückgezahlt.“

Anwalt: Klagen werden riskiert

Für den Anwalt hat das Urteil eine „Signalwirkung“. Allerdings: „Auch bei Novasol hat die Verurteilung in einem anderen Fall nicht dazu geführt, dass Novasol in weiteren Fällen die volle Miete zurück gezahlt hat. Aber Novasol hat sich seit Entwicklung der Rechtsprechung weitaus mehr vergleichsbereit gezeigt und Erstattungen zwischen 50 bis 80 und sogar 100 Prozent angeboten“, weiß der Experte. Hintergrund: „Die Fereinhausvermittler wissen, dass die Fälle mühsam. So kann es gut sein, dass die Ferienhausvermittlungen die Prozesse riskieren und es weiter auf Prozesse ankommen lassen und Verurteilungen hinnehmen, weil doch in der Masse nur die wenigsten klagen“, sagt Meyer.

Von Jan Wulf/RND