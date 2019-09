London

Als Kenneth Clarke zum ersten Mal ins britische Parlament gewählt wurde, war Boris Johnson ein Kind, gerade einmal fünf Jahre alt. Während der blonde Junge noch davon träumte, einmal König der Welt zu werden, saß Clarke bereits als konservativer Abgeordneter auf denselben abgewetzten grünen Bänken wie sie heute noch im traditionsbewussten Unterhaus zu finden sind. Er stritt als Mitglied im Kabinett mit Margaret Thatcher, John Major und David Cameron. Man könnte es auch so sagen: Mehr Tory als Ken Clarke geht nicht. Am Dienstagabend hat Boris Johnson, mittlerweile 55 Jahre alt und Premierminister, Ken Clarke, mittlerweile 79 Jahre alt und Alterspräsident des Parlaments, kurzerhand aus der konservativen Fraktion geworfen. Überrascht schien dieser nicht, aber doch tief getroffen, beinahe bestürzt. Er erkenne seine Partei nicht wieder. Es handele sich vielmehr um eine „umetikettierte Brexit-Partei“, sagte er am späten Dienstagabend nach diesem historischen Tag, nach diesen dramatischen Szenen in Westminster.

Mit Clarke gemeinsam wurden 20 weitere Abgeordnete ausgeschlossen, darunter prominente Schwergewichte wie Nicholas Soames, der Enkel von Johnsons großem Vorbild Winston Churchill, Philip Hammond, ehemaliger Schatzkanzler und Außenminister, oder Rory Stewart, früherer Entwicklungshilfeminister. Stewart hat nach eigener Aussage per Textnachricht von seinem Karriere-Aus erfahren.

Es sind harte Zeiten im altehrwürdigen Parlament von Westminster. Für diejenigen, die in dem demokratischen Gefüge Großbritanniens immer ein demokratisches Vorbild für die Welt gesehen haben. Aber seit jenem Dienstagabend auch für Boris Johnson und seine Anhänger.

Premierminister wollte Rebellen abstrafen

Der Premierminister hatte im Vorfeld mit strengem Ton angekündigt, all jene Rebellen abstrafen zu wollen, die sich gegen ihn stellten. Am Ende paktierten 21 konservative Parlamentarier mit der Opposition, um einen Brexit am Parlament vorbei ohne Abkommen am 31. Oktober zu verhindern. Das entriss Johnson die Kontrolle, um im Anschluss ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das den Handlungsspielraum des Regierungschefs erheblich einschränken würde.

Johnson will das Land Ende Oktober aus der EU führen – „do or die“, die drastische Variante der Briten von „komme, was wolle“. Erhält der Entwurf bei der gestrigen Abstimmung aber eine Mehrheit im Unterhaus, womit gerechnet wurde, und schafft er es dann noch im Eiltempo durch das Oberhaus, wäre Johnson gezwungen, in Brüssel eine Verlängerung der Scheidungsfrist zu beantragen. Für Johnson wäre das eine derart große Schmach, dass er sie wohl politisch nicht überleben würde.

Die Mutter aller Parlamente beweist einmal wieder ihre Lebendigkeit – wie auch ihren Sinn fürs Theatralische. Und sie zeigte, dass diese Institution eben doch nicht abgeschrieben ist, nachdem Johnson den Abgeordneten in einem beispiellosen Schachzug eine Zwangspause verordnet hatte, die nächste Woche beginnen soll. Vielmehr hat sich das Parlament zumindest vorübergehend die Macht zurückgeholt, die erste Kraftprobe gewonnen – trotz oder gerade wegen Johnsons unnachgiebigem Vorgehen.

Aus Protest gegen seinen Brexit-Kurs hatte am Dienstag mit Phillip Lee bereits ein Abgeordneter demonstrativ die Seiten gewechselt und während der Debatte bei den Liberaldemokraten Platz genommen. Johnson büßte seine Mehrheit ein, steht jetzt unter massivem Druck.

No Deal als Religion

Würde der Premierminister nun zurücktreten, wenn das Königreich am 1. November noch immer Mitglied in der Staatengemeinschaft wäre? Oder gibt es doch Neuwahlen im Oktober?

Eine entsprechende Beschlussvorlage legte der Regierungschef bereits vor. Angeblich strebt er den 15. Oktober als Termin an, sollte das „Kapitulationsgesetz“, wie Johnson das No-No-Deal-Gesetz nannte, durchgehen. Es würde die Position Großbritanniens in den Verhandlungen mit der EU schwächen, schimpfte er gestern.

Aber wird überhaupt noch verhandelt? Am 17. Oktober beginnt der EU-Gipfel, bei dem Johnson eigentlich einen neuen Deal durchsetzen will – ohne den umstrittenen Backstop, der sich mittlerweile zur Glaubensfrage entwickelt hat. In Brüssel pochen sie zwar auf die Garantieklausel für eine offene Grenze auf der irischen Insel, doch Johnson besteht darauf, dass als Alternative zum Backstop „alternative Regelungen“ zum Einsatz kommen können. Konkrete Details ließ er offen. Und Johnson Gläubige? Sie tun das, was Gläubige tun: Sie glauben. No Deal als Religion, Boris Johnson als Prediger.

Um einen vorgezogenen Urnengang herbeizuführen, braucht die Regierung jedoch eine Zweidrittelmehrheit. Und damit Labours Hilfe. Es schlägt nun die Stunde von Oppositionschef Jeremy Corbyn. Seit Monaten fordert er Parlamentswahlen, doch sollte er in die „Falle der Tories“ treten, wie Labours ehemaliger Premier Tony Blair es nannte? Johnson führt in allen Umfragen. Man werde nicht auf die Tricks von Boris Johnson hereinfallen, beteuerte Corbyn gestern. Er werde keine Neuwahl unterstützen, bis klar sei, dass die Gefahr eines No-Deal-Brexits gebannt sei. Die Opposition fürchtet, Johnson könnte den Wahltermin nach einer Abstimmung nachträglich auf einen Termin nach Halloween verschieben, um doch noch einen Brexit ohne Abkommen zu erreichen.

Dabei werden Beobachter nicht müde zu betonen, dass der autoritär anmutende Stil keineswegs die Handschrift von Johnson, sondern vielmehr die seines engsten Beraters trägt: Dominic Cummings. Eine Karikatur der Zeitung „ The Times“ von gestern spielte auf den eigentlichen Strippenzieher hinter den Kulissen an. Darauf trägt Cummings eine Hundebox, in der ein erschöpfter, eingeschüchterter Boris Johnson liegt. Der Premierminister als Schoßhündchen von Cummings.

Strippenzieher im Hintergrund

Cummings war das Mastermind hinter der Brexit-Kampagne vor dem EU-Referendum 2016. Er hat den Siegerspruch „Take back control“ erfunden, triumphiert – und sich dann zurückgezogen.

Erst mit Johnsons Übernahme der Regierungsgeschäfte im Sommer kehrte der Brite in den Politbetrieb zurück. Er hält sich im Hintergrund und recherchiert das Wählerverhalten und die Wünsche der Zielgruppen. Dabei muss er erkannt haben, dass die Briten genug haben von dem Gezeter und Gezerre im Parlament. Suspendierte Johnson wegen Cummings Analysen das Parlament und bläst nun zum Angriff? So interpretieren es zumindest jene, die Cummings gut kennen.

Die berühmte Brexit-Forderung, die Kontrolle zurückzugewinnen, will er nun als Chefstratege umsetzen, sowohl mit einem kaltschnäuzigen Brexit-Kurs als auch intern im Regierungsbetrieb. Mehrere Mitarbeiter wurden entlassen, zuletzt eine Beraterin wegen angeblicher Kontakte zu Johnsons Gegnern. Wie zur Machtdemonstration ließ Cummings sie von einem Polizisten abführen. Die Kabinettsumbildung, die von der Presse als „Gemetzel“ und „Blutbad“ betitelt wurde, gehört zu den brutalsten der letzten Jahre. Und auch der Rauswurf der 21 Rebellen dürfte auf sein Konto gehen.

Die konservative Partei sei übernommen worden „von einem klamaukigen Menschen, der eine bizarre Brechstangen-Philosophie hat“, kritisierte Ken Clarke.

Ob wirklich ein „brillanter Plan“ hinter Johnsons Vorgehen steckt, wird sich erst noch zeigen müssen. So soll Cummings kürzlich hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, dass das Königreich nur zum Schein weiterhin mit der EU über einen Deal verhandle. Eine Aussage, die von der britischen Regierung umgehend dementiert wurde. Was wiederum als das sicherste Zeichen dafür gilt, dass seine Worte tatsächlich so gefallen sind.

„Die Chancen, dass es zu einem ungeordneten Brexit kommt, stehen noch immer bei 50/50“, sagt Jonathan Portes, Wirtschaftsprofessor am Londoner King’s College. Denn das Gesetz verzögere abermals nur das Problem. Der No-Deal-Brexit ist nicht vom Tisch. Zudem müsste Johnson erst einmal den Aufschub der Frist beantragen, Brüssel ihn dann genehmigen. Wenn nichts passiert, verlassen die Briten am 31. Oktober ohne Deal die EU. Die beiden einzigen Alternativen: Das Parlament findet endlich eine Mehrheit für einen Vertrag. Oder es bläst den Austritt ab – ein fast ausgeschlossenes Szenario. Alles deutet darauf hin, dass die Briten von einer Regierung gesteuert werden, die auf den ungeregelten Brexit setzt, Johnson dürfte auf Zeit spielen. Und so geht der Showdown weiter. Es sind noch 56 Tage.

Von Katrin Pribyl/RND