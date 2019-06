Brüssel

Die Chancen von Manfred Weber, neuer Chef der mächtigen EU-Kommission in Brüssel zu werden, schwinden. Am Donnerstag teilten die Sozialdemokraten und Liberalen im Europa-Parlament dem CSU-Mann mit, dass sie ihn nicht zum neuen Kommissionspräsidenten wählen werden.

Auf deren Stimmen aber ist Weber angewiesen, sollte er vom Rat der Staats- und Regierungschefs überhaupt für den Top-Job vorgeschlagen werden. Doch auch dort ist der Widerstand gegen den Niederbayern groß.

Vor allem eine Gruppe von Regierungschefs um Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron will Weber verhindern. Der Machtpoker in der EU dürfte sich noch über Wochen hinziehen.

Macron hält Weber für nicht erfahren genug

Der Tag fängt nicht gut an für Manfred Weber, und er geht nicht gut weiter. Macron macht kurz nach seiner Ankunft in Brüssel wieder einmal deutlich, dass er den Bayern nicht an der Spitze der Kommission sehen will.

Er hält Weber für nicht erfahren genug, um den Top-Posten zu übernehmen. Außerdem will Macron seine liberale Parteifreundin Margrethe Vestager befördern. Dagegen wiederum sperren sich die konservativen Regierungschefs, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU).

Ein Kompromiss sei nötig, sagen EU-Diplomaten. Dazu werde es aber nur kommen, wenn sich Deutschland und Frankreich als die größten EU-Mitgliedsstaaten verständigten. Und das kann dauern.

Zudem das Problem nicht erledigt ist, wenn es einen Vorschlag der Staats- und Regierungschefs für den Präsidentenposten gibt. Das Parlament muss den Mann oder die Frau dann erst noch wählen.

Merkel : Wir haben noch Zeit

Bundeskanzlerin Merkel dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Einigung. „Wir haben noch ein paar Tage Zeit“, sagte sie vor Beginn des zweitägigen Treffens in Brüssel, bei dem es vor allem um Personalien geht.

Falls man sich in der Nacht zu Freitag nicht verständigen sollte, wäre das „nicht so sehr bedrohlich“, sagt Merkel. Man werde gewiss bis zu konstituierenden Sitzung des neuen Europaparlaments am 2. Juli eine Lösung finden: „Wie immer muss man Schritt für Schritt vorgehen.“

Gesucht werden neue Chefs für Kommission, Rat, Parlament und Europäische Zentralbank. Zudem muss ein neuer Hoher Beauftragter für die Außenpolitik gefunden werden.

Weil für das Tableau nicht nur Parteizugehörigkeit, sondern auch Geschlecht, Herkunft und Alter eine Rolle spielen, sei die Personalsuche in der EU schwieriger als die Wahl des Papstes, scherzt der irische Ministerpräsident Leo Varadkar.

So schwirren am Donnerstag Namen durch das EU-Ratsgebäude wie Motten um das Licht. Können die Konservativen am Ende doch Weber durchsetzen? Wird es der Niederländer Frans Timmermans? Oder Margrethe Vestager aus Dänemark? Oder der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic als ein Kompromisskandidat.

Zu Beginn des Machtpokers am Donnerstag ist nur klar: Nichts ist klar. Alle belauern sich, niemand macht den ersten Zug – zumindest nicht in der Öffentlichkeit.

Machtpoker wird zum Spiel auf Zeit

Merkel lässt sich zu Beginn des Gipfels nicht anmerken, dass sie in einer Zwickmühle steckt. Sie betont zwar, dass in der deutschen Bundesregierung beide Parteien, also Union und SPD, sogenannten Spitzenkandidaten-Prozess in der EU unterstützen.

Demnach ist der Spitzenkandidat jener Parteienfamilie, die am besten bei der Europawahl abgeschnitten hat, in gewisser Weise der erste Kandidat für den Posten des Kommissionspräsidenten.

Das wäre also Manfred Weber, der allerdings die Sozialdemokraten im Europaparlament auf seine Seite ziehen muss. Die aber haben sich gegen Weber ausgesprochen. Vorerst zumindest. Das kann sich auch noch ändern.

Was Merkel an diesem Tag nicht laut sagt: Die SPD in Deutschland unterstützt einen anderen Spitzenkandidaten, ihren Parteifreund Frans Timmermans aus den Niederlanden. Der könnte – zumindest theoretisch – auch eine Mehrheit im Europa-Parlament hinter sich bringen.

Dazu müssten allerdings die Konservativen für ihn stimmen. Das ist jedoch nicht wahrscheinlich. Deshalb befindet sich das Parlament in einer Patt-Situation. Und Merkel würde zuhause einen Koalitionskrach riskieren, wenn sie sich ohne Abstimmung mit der SPD zu sehr für Weber ins Zeug werfen würde.

Die Kanzlerin spielt also auf Zeit, wenn sie sagt, man habe ja noch Zeit. Das macht auch der französische Präsident. Macron sagt, er rechne nicht damit, dass es schon am Abend eine Einigung geben werde.

Von Damir Fras/RND