Chaos bei der Stimmabgabe von in Deutschland lebenden Rumänen. Vor zahlreichen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen.

Der Grund: Es stand nicht nur die Stimmabgabe zur Europawahl an, sondern auch ein Referendum über eine umstrittene Justizreform. Offenbar stellte die rumänische Regierung jedoch nicht genug Personal für die Wahl zur Verfügung.

Der Verdacht liegt nahe, dass die rumänische Regierungspartei PSD die mehrheitlich regierungskritisch eingestellten Auslandsrumänen von der Stimmabgabe abhalten wollte. Ein Überblick.

In Offenbach kam es vor einem Wahllokal für Rumänen zu tumultartigen Szenen gekommen. Rund 1000 Rumänen wollten dort am Sonntag ihre Stimme abgeben - das Wahllokal war mit sechs Wahlkabinen auf den großen Andrang jedoch nicht vorbereitet.

Die Folge: 3000 bis 4000 Menschen, darunter viele Angehörige von Wählern, mussten nach Angaben der Feuerwehr in praller Sonne vor dem Gebäude ausharren, es bildete sich eine rund 800 Meter lange Schlange.

Rettungsfahrzeuge im Einsatz

Die Feuerwehr verteilte unter den durstenden Menschen Getränke. „Viele waren dehydriert und hatten Kreislaufprobleme“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Ursprünglich sollte das Wahllokal um 18.00 schließen, wegen des Andrangs wurde laut Feuerwehr die Öffnungszeit auf 22.00 Uhr hinausgeschoben. Der Hessische Rundfunk hatte zuvor über die Situation berichtet.

Ähnlich war die Situation auch vor dem rumänischen Generalkonsulat in München. Dort standen am Nachmittag ebenfalls Tausende von Wählern an. Einige hatten Sorge, ihre Stimme nicht mehr abgeben zu können.

Viele kritisierten, es gehe in dem Gebäude zu langsam voran und es gebe zu wenige Wahlurnen. „Es ist hier eine Katastrophe“, sagte eine Rumänin der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe Glück gehabt, weil sie ein Kind dabei hatte und deswegen schneller drangekommen sei. Einige Wähler konnten ihre Stimme offenbar nicht abgeben.

Auch in Stuttgart soll es Probleme gegeben haben . Die „ Stuttgarter Nachrichten“ schreiben von einem „Wählerstau“.

In Nürnberg sollen es hunderte Rumänen gewesen sein, die vor dem Wahllokal ausharrten.

Daneben gibt es Fotos aus Bochum, die ebenfalls lange Schlangen zeigen.

Die rund 3,8 Millionen EU-Ausländer, die in Deutschland leben, durften selbst darüber entscheiden, ob sie ihre Stimme einer Partei ihres Gastlandes oder einer Partei ihres Herkunftslandes geben.

Die Stimmabgabe für Parteien des Herkunftslandes erfolgte in der jeweiligen Botschaft oder in den eigens für die Wahl eingerichteten Wahlzentren. In Offenbach wählten die im Rhein-Main-Gebiet lebenden Rumänen.

Zugleich erreichte das parallel laufende Referendum zum Thema Korruption mit 35,86 Prozent die notwendige Beteiligung. Die Rumänen sollten abstimmen, ob korrupte Politiker weiter begnadigt werden und ob Justizgesetze durch Eilverordnung - also am Parlament vorbei - verändert werden dürfen.

Die Volksbefragung ist rechtlich nicht bindend. Sie gilt aber als Indikator für den Grad der Zustimmung für Staatspräsident Klaus Iohannis, der das Referendum initiiert hat. Iohannis teilt die Kritik der EU an der Justizpolitik der Regierung.

Rumänien ist seit 2007 Mitglied der EU. Die Regierung liegt wegen umstrittener Änderungen der Justizgesetze im Streit mit Brüssel. Kritisiert wird, dass diese Änderungen korruptionsverdächtigen Politikern helfen. Dragnea agiert offen als treibende Kraft der kritisierten Änderungen.

