Berlin

Familienministerin Franziska Giffey will nicht für das Amt der SPD-Vorsitzenden kandidieren. Das teilte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer am Donnerstag mit. Zuerst hatte die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Sollte die Freie Universität ihr den Doktortitel aberkennen, will sie nach dem Bericht von ihrem Amt zurücktreten.

Dem Bericht zufolge habe sie ihr Vorhaben Malu Dreyer, eine der drei kommissarischen Parteivorsitzenden, in einem Brief erklärt. Damit will sie laut dem Bericht verhindern, dass das Verfahren zur Überprüfung ihrer Doktorarbeit den Prozess der personellen Neuaufstellung der SPD überschattet oder belastet.

Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „ Franziska Giffey hat erklärt, dass sie nicht für den Vorsitz der SPD kandidieren werde. Sie hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, weil sie eine Sozialdemokratin durch und durch ist", so Dreyer. "Sie hat erklärt, dass sie nicht zulassen wolle, dass das anhängige Verfahren zur Überprüfung ihrer Doktorarbeit den Prozess der personellen Neuaufstellung der SPD überschattet. Ich schätze Franziska Giffey sehr. Ihre Geradlinigkeit zeigt sich auch in diesem Schritt.“

Noch bis zum 1. September können Parteimitglieder sich als Doppelsitze für den SPD-Vorsitz bewerben. Dieser war frei geworden, nachdem Andrea Nahles im Juni zurückgetreten war.

