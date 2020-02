Führungskrise bei der CDU in MV: Rehberg soll übernehmen – aber nur kurz

Güstrow/Schwerin

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns will ihre Führungskrise schnell beenden. Drei Wochen nach der überraschenden Rückzugsankündigung von Landesparteichef Vincent Kokert kommt der Landesvorstand am Samstag in Güstrow zusammen, um die Weichen für eine Neubesetzung der Parteispitze zu stellen.

Es gilt als sicher, dass der langjährige Parteichef Eckhard Rehberg (2001 bis 2005) vom Vorstand für die kommenden Wochen als Interimschef bestimmt wird. Gegenkandidaten wird es dem Vernehmen nach nicht geben.

„Ich stehe bereit. Vincent Kokert hat mich gebeten, es zu machen und ich hatte das beste Ergebnis der drei Stellvertreter im Landesvorstand“, untermauerte Rehberg gestern seinen Willen, die Partei übergangsweise noch einmal zu führen. Mehr als eine Interimslösung werde er aber nicht sein, versicherte der Marlower, der im April 66 wird: Er wolle in der Politik kürzertreten und 2021 auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

Der neue Chef soll sich gegen Manuela Schwesig profilieren

Unterdessen plädieren etliche Mitglieder des Landesvorstandes dafür, dass schnell ein Sonderparteitag einberufen wird, um noch vor der Sommerpause einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Die Zeichen verdichten sich, dass es schon im April so weit sein könnte: „Ich bin dafür, dass wir bald Klarheit haben“, sagt Rehberg.

Die Entscheider in der Partei drücken aufs Tempo, damit der neue Chef oder die neue Chefin genug Zeit haben, um sich zu profilieren. Denn es gilt als sicher, dass der Posten des neuen CDU-Landesvorsitzenden gleichbedeutend ist mit der Rolle des Spitzenkandidaten, der im September 2021 für die Union gegen SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig antritt.

Amthor als „Vorpommern-Kandidat“ leicht favorisiert

Bislang gibt es für die Nachfolge Kokerts zwei Bewerber: Neben dem Ueckermünder Bundestagsabgeordneten und CDU-Jungstar Philipp Amthor hat auch Justizministerin Katy Hoffmeister aus Rostock ihre Kandidatur angekündigt. Sie gehört dem Vorstand bereits an und wird, anders als Amthor, auch an der Sitzung in Güstrow teilnehmen. Kokert wird dem Vernehmen nach bei dem Treffen fehlen.

Hoffmeister, die auf Unterstützung vor allem im Landesteil Mecklenburg zählen kann, machte bereits deutlich, bei ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden auch die Nordost-Union als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2021 führen zu wollen. „Für mich steht fest, dass Landesvorsitz und Spitzenkandidatur zusammengehören“, betonte die 46-jährige Juristin. Der 27-jährige Amthor, fest verankert in der Vorpommern-CDU und massiv unterstützt von den jungen CDU-Mitgliedern, ließ bislang offiziell offen, ob er weiter in der Bundespolitik bleiben oder zur Landtagswahl antreten will.

Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass gerade die Vorpommern Amthor als Kandidaten für das Ministerpräsidenten-Amt sehen wollen. Denn viele trauen ihm eher zu als Hoffmeister, einen Gegenpart zu Schwesig zu bilden und konservative Stimmen aus dem AfD-Lager zurückzuholen. Mit der bereits angekündigten Unterstützung von Großteilen der beiden vorpommerschen Kreisverbände und Mecklenburgische Seenplatte gilt der junge Mann aus Ueckermünde auch als leicht favorisiert, denn sie vereinen allein 85 der insgesamt 173 Delegierten-Stimmen für einen Sonderparteitag auf sich.

Am Dienstag soll der neue Fraktionschef bestimmt werden

Kokert, der im November in Binz auf Rügen mit 92,4 Prozent für eine zweite Amtszeit als Landesparteichef gewählt worden war, hatten viele im Landesverband nicht mehr ernsthaft zugetraut, Schwesig in einem Wahlkampf gefährlich zu werden. Der 41-Jährige hatte Ende Januar seinen Rückzug aus der Politik angekündigt und damit selbst die eigene Partei überrascht. Sowohl den Landesvorsitz als auch den Vorsitz in der Landtagsfraktion will er im März abgeben und dann auch sein Landtagsmandat niederlegen.

Kokert betonte, dass dieser Schritt ausschließlich private Gründe gehabt habe. Als vierfacher Vater wolle er mehr Zeit für seine Familie. Kokert wird bei den Stadtwerken Neustrelitz eine Tätigkeit als Betriebsleiter aufnehmen. Als seinen Nachfolger an der Spitze der CDU-Landtagsfraktion hatte Kokert den Abgeordneten Torsten Renz vorgeschlagen. Die Wahl ist für diesen Dienstag geplant.

Der Mecklenburger Kokert galt lange als großer Hoffnungsträger der Nordost-CDU. Ihm waren als designierten Herausforderer von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zunächst durchaus Chancen beigemessen worden, doch das Vertrauen, er könne Schwesig schlagen, schwand zuletzt.

Von Alexander Loew und Frank Pfaff