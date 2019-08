Braunschweig/Hannover

Vor dem für Ende November in Braunschweig geplanten AfD-Bundesparteitag ist Kritik an dem Vorhaben laut geworden. Er verstehe nicht, warum der städtische Betreiber der dafür vorgesehenen Halle nicht alles versuche, einen derartigen Termin zu verhindern, sagte Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi, am Dienstag in Braunschweig. Er kündigte Proteste an.

Auch die Grünen riefen zum Protest auf. Der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich rechne, wie in Hannover vor zwei Jahren, mit einer breiten Mobilisierung und lautstarken Protest in Braunschweig gegen den Hass und die Menschenverachtung der AfD. Die AfD ist mittlerweile von der NPD nicht mehr zu unterscheiden. Sie ist bei aller pseudo-bürgerlichen Attitüde im Kern eine rechtsextreme Partei, die gezielt versucht unsere Demokratie zu überwinden. Für den ersten Advent gilt das Motto: Braun schweig!“

VW : Wir sind nicht Eigentümer der Halle

Der Bundesparteitag sei am 30. November und 1. Dezember in Braunschweig geplant, sagte die niedersächsische AfD-Chefin Dana Guth der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Zuvor hatte das RND berichtet, der Parteitag solle in der Braunschweiger Volkswagenhalle - einer Mehrzweckhalle - stattfinden. Eine Sprecherin der Stadthallen-Betriebsgesellschaft verwies darauf, dass die Gesellschaft als kommunales Unternehmen verpflichtet sei, an alle Interessenten zu vermieten.

Ein Sprecher der AfD-Bundesgeschäftsstelle wollte die Angaben weder bestätigen noch dementieren. Begründung: „Es gibt noch keinen rechtssicheren Vertrag.“ Vom Volkswagen-Konzern hieß es, das Unternehmen sei nicht Eigentümer der Volkswagenhalle - und zwar Namensgeber, aber nicht Sponsor der Halle.

Von Jan Sternberg/RND