New York

Nur wenige Kilometer vor ihrer Einfahrt nach New York hat die Segeljacht von Klimaaktivistin Greta Thunberg nach ihrer Atlantik-Überquerung einen Zwischenstopp eingelegt. "Wir sind vor Coney Island vor Anker gegangen - Zollabfertigung und Einwanderung", schrieb Thunberg am Mittwoch bei Twitter. Im Hafen in Manhattan werde die Rennjacht "Malizia" aber erst in ein paar Stunden ankommen.

Lesen Sie auch: Boris Herrmann: Der Mann, der Greta Thunberg über den Atlantik bringt

Für Thunberg gehen in New York 14 entbehrungsreiche Tage ohne Toilette oder Dusche auf offener See zu Ende. Am 14. August war sie im britischen Plymouth zu ihrer großen Atlantik-Überquerung auf der Rennjacht "Malizia" aufgebrochen, die vom deutschen Segelprofi Boris Herrmann und seinem Co-Skipper Pierre Casiraghi gesteuert wurde. Mit an Bord sind auch Thunbergs Vater Svante und ein Filmemacher, der Thunbergs Reise nach Amerika dokumentiert. Vor Thunberg stehen in den kommenden Monaten mehrere Klimaproteste und Konferenzen.

Lesen Sie auch: Flaue Winde machen Greta Thunberg Strich durch Rechnung: Ankunft in New York verzögert sich

RND/dpa