Nach den Massakern in Texas und Ohio hat ein Cyber-Sicherheitsdienstleister seine Tätigkeit für das umstrittene Internetforum 8chan eingestellt. Dieses habe sich wiederholt als „ Kloake des Hasses“ erwiesen, kritisierte der CEO von Cloudflare, Matthew Prince, in einem Firmenblog.

Zunächst hatte der Dienstleister lediglich erklärt, die Unterstützung für die Webseite zu beenden. Nach Mitternacht kalifornischer Zeit am Montag war 8chan denn zeitweise nicht aufrufbar und produzierte eine Fehlermeldung.

Die Polizei ermittelt wegen einer auf 8chan von dem mutmaßlichen Todesschützen in El Paso veröffentlichten Mitteilung. In einem Einkaufszentrum in der texanischen Grenzstadt erschoss er am Samstag 20 Menschen.

Website ist offen für Cyber-Angriffe

Ohne Sicherheitsschild ist eine Webseite offen für Cyberangriffe. 8chans Betreiber teilten mit, die Seite könnte 24 bis 48 Stunden nicht erreichbar sein, während nach einer Lösung gesucht werde.

Cloudflares Vorstandsvorsitzender Prince schrieb, der Verdächtige in El Paso sei scheinbar von Diskussionen auf 8chan beeinflusst worden. Ein Verdächtiger, der in einer Synagoge im kalifornischen Poway im April um sich schoss, habe auch einen „hasserfüllten "offenen Brief"“ auf 8chan veröffentlicht. In Poway wurde während eines Gottesdienstes ein Mensch erschossen, drei Gläubige wurden verwundet.

„8chan hat wiederholt bewiesen, eine Kloake des Hasses zu sein“, schrieb Prince. „Sie haben sich selbst als gesetzlos erwiesen und dass Gesetzlosigkeit mehrfach tragische Todesfälle verursacht hat.“

