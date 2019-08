Leitartikel

Das Land Nordrhein-Westfalen will künftig bei allen Tatverdächtigen die Nationalität nennen. Und der dortige Innenminister Herbert Reul erklärt auch, warum. „Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Transparenz das beste Mittel gegen politische Bauernfängerei ist“, sagte der CDU-Politiker jetzt der „Bild“-Zeitung. Er hat damit auf paradoxe Weise Recht.

Richtig ist, dass die Kriminalität in den letzten Jahren insgesamt eher zurückging. Richtig ist ebenso, dass Zuwanderer nicht generell krimineller sind, aber bei bestimmten Delikten häufiger auftauchen. Dies gilt laut Bundeskriminalamt bei Straftaten gegen das Leben oder Sexualdelikten. Darüber darf, ja muss geredet werden, nicht zuletzt weil es Ängste in der Mehrheitsbevölkerung berührt.

Das Problem sind junge Männer

Der höhere Anteil in einigen Deliktfeldern hat unter anderem damit zu tun, dass Zuwanderer überwiegend männlich und überwiegend jung sind. Und junge Männer tauchen immer – also auch unter Deutschen – in der Kriminalitätsstatistik häufiger auf. Ob junge männliche Zuwanderer tatsächlich kriminell werden, hängt neben anderem von ihrer Bleibeperspektive ab. Menschen, die vermeintlich nichts mehr zu verlieren haben, handeln entsprechend. Dies gilt für Menschen überall auf der Welt.

Es gibt jedenfalls keinen zwingenden Grund, die Nationalität von Verdächtigen immer zu nennen. Dies gilt umso mehr, als dabei dann zwangsläufig nicht unterschieden wird zwischen einem Asylbewerber, der vor einem Jahr zu uns kam, und einem Türken, der seit 20 Jahren wie ein Inländer bei uns lebt, aber eben keinen deutschen Pass hat. Die Delinquenz von wenigen setzt vielmehr nun viele unter Druck, künftig vor allem in Nordrhein-Westfalen. Politisch interessierte Kreise in der AfD und jenseits davon haben insofern ihr Ziel erreicht. Einerseits.

Bei den Tätern von Lüdge ist die Herkunft kein Thema

Andererseits spielt die Herkunft von Verdächtigen spätestens seit den Sexualdelikten in der Kölner Silvesternacht in der öffentlichen Debatte eben doch eine große Rolle – während sie es bei der Missbrauchsserie im westfälischen Lüdge, an der keine Migranten beteiligt waren, nicht tat (worüber ebenfalls zu reden wäre).

Hinzu kommt, dass wir in Zeiten leben, in denen Nachrichten oder vermeintliche Nachrichten vorrangig über digitale Netzwerke verbreitet werden. Dies öffnet Verdächtigungen Tür und Tor. Weit höher als der tatsächliche Anteil von Migranten an der Gesamtkriminalität ist damit die Mutmaßung oder das Gerücht, wie hoch der Anteil sei.

Nichts ist als spaltender als die Verdächtigungen

Insofern wirken die Mutmaßungen aller Wahrscheinlichkeit nach auch spaltender, als es die Fakten tun könnten. Zudem ist damit das vom Deutschen Presserat geforderte „begründete öffentliche Interesse an der Herkunft eines Tatverdächtigen“ relativ. Es wird im Netz täglich neu verhandelt.

Das ist offenbar der Punkt, den der nordrhein-westfälische Innenminister machen will, wenn er sagt, dass Transparenz das beste Mittel gegen politische Bauernfängerei sei. Nach Lage der Dinge muss man sagen: Der Satz dürfte stimmen.

Von Markus Decker/RND