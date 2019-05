Wien

In der Ibiza-Affäre um den Ex-Vizekanzler Christian Strache von der FPÖ überschlagen sich die Ereignisse in der österreichischen Hauptstadt: In einer Stellungnahme am Montagabend hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) angekündigt, die Entlassung von Innenminister Hebert Kickl ( FPÖ) vorzuschlagen.

Daraufhin erklärten alle FPÖ-Minister ihren Rücktritt. Bereits am Morgen hatte die Partei damit gedroht, dass bei einer Entlassung Kickls alle weiteren Minister die Regierung verlassen würden.

Am Sonntagabend hatte Kanzleramtsminister Gernot Blümel ( ÖVP) in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“ gesagt: „Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten auch vorschlagen wird, den Innenminister aus der Verantwortung zu entlassen.“ Kurz selbst hatte dem österreichischen „Kurier“ erklärt, dass Kickl als Innenminister nun nicht gegen sich selbst ermitteln könne.

Sozialdemokraten fordern Austausch der gesamten Regierung

Die sozialdemokratische SPÖ forderte, dass die gesamte Regierung ausgetauscht werde. Nur ein solcher Schritt wäre eine „gute und tragfähige Lösung“, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Montag nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Die Regierungskrise in Österreich wurde am Freitag durch ein von „Spiegel“ und „Süddeutscher Zeitung“ veröffentlichtes Video aus dem Jahr 2017 ausgelöst und hat für das Ende der Regierung von ÖVP und FPÖ gesorgt.

In dem Video, das zum Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache geführt hat, werden möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ thematisiert. Zudem stellt Strache einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte bei einem Treffen auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen.

