Ibiza-Stadt/Wien

Nachdem die heimlichen Aufnahmen mit Heinz-Christian Strache in einer Villa auf Ibiza veröffentlicht wurden, dauerte es nicht lange, bis Nutzer in den sozialen Netzwerken das Haus ausfindig gemacht hatten, in dem das Video entstanden ist. Eine Luxus-Villa, zu mieten über Airbnb.

Auch die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete schließlich, dass die Villa über die Plattform zu mieten sei. Demnach kostete eine Nacht Mitte Juli 1050 Euro.

Angeboten wird das Haus laut APA als „Architect Country Villa“ – mit vier Schlafzimmern, viereinhalb Bädern und Pool. Es biete Platz für zehn Gäste. Zudem wird in der Anzeige die „tolle Lage“ des Hauses angepriesen.

Zur Galerie Heinz-Christian Strache ist wegen eines Enthüllungsvideos als FPÖ-Chef und Vizekanzler zurückgetreten. Die Aufnahmen, in denen er einer vermeintlichen russischen Oligarchin Regierungsaufträge für Wahlkampfhilfe verspricht, wurden heimlich auf Ibiza gemacht – in dieser Villa.

