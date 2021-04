Hannover/Wennigsen

Am Montag hat in Niedersachsen die Schule nach zwei Wochen Osterferien wieder begonnen – und die neunjährige Amira aus Wennigsen in der Region Hannover gehört zu den Kindern, die sich ganz besonders auf den Unterricht freuen. Denn dass die Autistin überhaupt zur Schule gehen darf, ist für die Schülerin, die 2017 von Syrien nach Deutschland gekommen ist, keine Selbstverständlichkeit. Ihre vorherige Schule, die Freie Martinsschule in Laatzen-Grasdorf, konnte sie monatelang nicht besuchen. Weil erst eine Begleitung für den Schulbus fehlte und es dann Probleme zwischen den Lehrkräften und ihrer Schulbegleitung gab. Sie habe deprimiert zu Hause gesessen und sei nicht einmal mit Lernmaterialien versorgt worden.

Die Privatschule verweist darauf, dass sie keinen Einfluss auf den Schulweg oder die Auswahl der Begleitpersonen habe, man sei der Familie aber entgegengekommen und habe den Vertrag vorzeitig aufgelöst und das Schulgeld zuvor erheblich reduziert. Jetzt geht Amira zur Janusz-Korczak-Förderschule in Springe. „Alles läuft super, Amira lernt und ist endlich wieder glücklich“, berichtet ihr Vater Ahmad Tamim.

Amira freut sich, dass sie endlich wieder lernen kann. Quelle: Lisa Malecha

Hoffnung auf bessere Bildungschancen für Amira in Deutschland

Er war 2015 aus Syrien hierher geflüchtet und hatte zwei Jahre später seine Frau und seine beiden Kinder nachgeholt, auch in der Hoffnung, dass seine Tochter, die Autistin sei und in Syrien nicht im Kindergarten war, in Deutschland bessere Bildungschancen hätte. Bei der schulärztlichen Untersuchung habe der Arzt bestätigt, dass Amira besondere Förderung brauche. „Das hat uns gefreut, denn wir wissen, dass unsere Tochter in einer normalen Klasse ohne Hilfe nicht zurechtkommt“, sagt Tamin. Er suchte in der Region eine passende Schule für sein Kind und fand die Freie Martinsschule.

Keine Schulbusfahrt ohne Begleitung

Das Schulbusunternehmen erklärte, dass sie die Schülerin ohne Begleitung nicht transportieren könnten, da sie während der Fahrt aufstehe, durch den Bus laufe und andere Kinder belästige. Der Vater erzählt, dass er daraufhin sofort eine Begleitung für die Fahrten beantragt habe. Es habe ein Hin und Her gegeben, ob Amira nun eine Begleitung brauche oder nicht, Anträge seien gestellt und wieder zurückgezogen worden. Seit August 2019 musste Amira zunächst zu Hause bleiben. Ihr Vater sagt: „Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker und bin zudem bei der Freiwilligen Feuerwehr, meine Frau musste ihre Sprachkurse abbrechen, da sie zu viele Fehlzeiten hatte, weil sie sich um Amira kümmert.“

Anfang November 2019 wurde die Begleitperson für den Schulbus genehmigt und ab dem 25. November durfte sie wieder zur Schule – allerdings nicht für lange. Denn nach Weihnachten habe man der Familie mitgeteilt, dass die Klassenlehrerin nicht mit Amiras Schulbegleiterin zurechtkomme und sich die Eltern um eine andere Kraft bemühen sollten.

Amiras Fall ist kein Einzelfall

Amira ist kein Einzelfall, immer wieder kommt es an Schulen zu Konflikten zwischen Lehrkräften und externen Helfern wie Schulbegleitern, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Die Begleiter kritisieren oft, dass sie von Lehrern nicht eingebunden werden, die Pädagogen wiederum monieren, dass sich die Helfer zu sehr einmischen in den Unterricht und sich zu sehr mit dem Kind, das sie unterstützen, identifizieren. Es ist ein Thema, über das Betroffene ungern öffentlich sprechen, zu groß ist die Angst, dass die Kinder dadurch Nachteile erleiden könnten. So konfliktbeladen das Verhältnis zwischen externen Helfern und Schulen auch manchmal sein mag, ohne diese Unterstützung geht es nicht, denn Lehrkräften fehlt im Alltag die Zeit für eine umfassende Individualbetreuung.

Eigentlich sei mit der Schule verabredet gewesen, dass die alte Schulbegleiterin bleibe, bis ein Ersatz gefunden worden sei, sagt Tamin. Doch wurde die Begleiterin krank, und die Schule habe gefordert, dass neben der Ersatzbegleiterin auch noch Amiras Mutter in der Schule bleibe. „Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagt er. Ende Januar 2020 habe die alte Schulbegleiterin gekündigt. Sie würde Amira gern weiter begleiten, habe sie der Familie gesagt, aber nicht an der Freien Martinsschule. Deshalb habe er versucht, den Vertrag mit der Martinsschule so schnell wie möglich aufzulösen, das sei aber erst nach den Osterferien 2020 möglich gewesen. Mit einigen Unterbrechungen sei das Mädchen fast ein halbes Jahr nicht in der Schule gewesen und sei in dieser Zeit nicht einmal mit Aufgaben versorgt worden. Sie habe sich gelangweilt und sei wütend geworden. Jeden Tag habe sie gesagt, dass sie in die Schule wolle.

Klassenlehrerin nimmt Amira mit – und bekommt Benzingeld von den Eltern

Die Freie Martinsschule stellt das anders da: Amira habe zwar viele Fehltage gehabt, aber kein halbes Jahr nicht in der Schule gewesen. Außerdem habe die Klassenlehrerin, die in der Nähe der Familie wohne, sie auch zeitweise mit dem Auto mitgenommen. Ahmad Tamin sagt, dass die Lehrerin seine Tochter nur wenige Tage mitgenommen habe, und dafür habe sie auch Benzingeld erhalten. Er habe es der Frau angeboten, sei aber doch überrascht gewesen, dass sie es angenommen habe: „Wer helfen will, nimmt doch dafür kein Geld an.“

Ahmad Tamin ist froh, dass Amira jetzt eine Schule gefunden hat, die für sie passt. Er will aber mit ihrer Geschichte auf die Probleme hinweisen, die Eltern von Förderkindern haben, auch in Nicht-Corona-Zeiten.

Von Saskia Döhner und Lisa Malecha/RND