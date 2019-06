Istanbul

Für die Neuwahl des Istanbuler Bürgermeisters sind Zehntausende Menschen aus dem Urlaub zurückgekehrt. Der Geschäftsführer der Fluggesellschaft Turkish Airlines, Bilal Eksi, twitterte am Samstag, wegen des Andrangs habe man 24 zusätzliche Flüge angeboten. Lokale Medien zeigten Luftaufnahmen der großen Busstation im Stadtviertel Esenler, wo es nach Stau auf der Zufahrtsstraße aussah.

Die Wahlbeteiligung in der Türkei ist immer hoch, aber die Wiederholung der Kommunalwahl am Sonntag in Istanbul fällt in die Sommerferien und viele Istanbuler fahren dann zu Verwandten aufs Land oder an die Strände.

Wählen dürfen sie nur in der Stadt selbst. Wahlberechtigt sind rund 10,5 Millionen Menschen. Bei der regulären Wahl am 31. März hatten rund 8,8 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben, was auf eine Wahlbeteiligung von 84 Prozent hinausläuft. Diesmal rechnen Meinungsforscher mit einer Rekordbeteiligung.

Bürgermeisterwahl: Die Welt blickt nach Istanbul

Die Wahl wird landesweit und auch im Ausland aufmerksam beobachtet. Sie gilt vielen als Test für den Zustand der Demokratie. Bei der ersten Bürgermeisterwahl am 31. März hatte überraschend - und knapp - der Kandidat der Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu (49), gewonnen. Er schlug den Kandidaten der Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan, den Ex-Ministerpräsidenten Binali Yildirim (63).

Istanbul war lange ein Machtzentrum der AKP. Die Wahl muss am Sonntag wiederholt werden, weil die Wahlbehörde das Ergebnis nach Einsprüchen der AKP Anfang Mai für ungültig erklärt hatte.

Um urlaubsbedingt keine Stimmen zu verlieren, hatte die Opposition in Feriengegenden schon vor Wochen mit einer witzigen Kampagne begonnen. Mit Slogans auf Postkartenmotiven appellierte sie dafür, wählen zu gehen statt an den Strand. In der westtürkischen Provinz Canakkale hieß es zum Beispiel: „Haifisch-Angriff erwartet an Bozcaada-Stränden am 23. Juni. Wählt in Istanbul. Werdet nicht zu Haifischfutter.“ Aus Bodrum hieß es an die „lieben Bürger von Istanbul“ gerichtet, alle Strände seien wegen Schneewarnungen am 23. Juni geschlossen.

