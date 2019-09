Politik Kommentar - Jetzt gibt es für die Bahn keine Ausreden mehr Plötzlich ist soviel Geld für Investition ins Schienennetz da wie nie zuvor. Bis die Vision von der Bahn als verlässliche Alternative für Inlandsflug und alltägliches Auto-Pendeln Wirklichkeit werden kann, muss noch viel passieren, kommentiert Rasmus Buchsteiner. Die Bahn muss jetzt bauen, bauen, bauen.

Das Logo der Deutschen Bahn AG (DB) ist in der Abenddämmerung am Bahntower am Potsdamer Platz zu sehen. Quelle: Christoph Soeder/dpa