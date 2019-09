Politik EU - Johnson ruft zu Misstrauensvotum auf - Corbyn lehnt ab Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben wieder ihre Arbeit aufgenommen. Und Premier Boris Johnson forderte nicht nur erneut Neuwahlen, sondern nun auch die Parlamentarier zu einem Misstrauensvotum gegen ihn auf. Er gibt ihnen bis zum Ende der heutigen Sitzung Zeit.

Der britische Premier Johnson, am Dienstag noch bei seiner Rede in New York zu sehen, am Mittwoch ist er schon wieder in London. Quelle: imago images/UPI Photo